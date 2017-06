Ngadeu s Kamerunem nestačili na Chile. Portugalci remizovali s Mexikem

Portugalci se prosadili už ve 20. minutě, to ale video pomohlo rozhodčímu odhalit, že gólu Pepeho předcházelo ofsajdové postavení. Ve 32. minutě už ale mistři Evropy skórovali regulérně po parádní akci Cristiana Ronalda. Ten se dostal do brejku, navázal pozornost tří obránců a skvěle našel zcela volného Quaresmu. Ten zachoval klid, vychutnal si gólmana kličkou a poslal míč do prázdné branky.

Ještě do poločasu ale srovnal hlavou Javier Hernández. Aktivnější Portugalci měli přesto k výhře blíž, poté co Cédric v 86. minutě napálil míč pod břevno. Ani to ale Mexičany nepoložilo a v posledních vteřinách se po rohovém kopu prosadil Moreno.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 81. Arturo Vidal, 90+1. E. Vargas Sestavy Domácí: Ondoa – Fai, Teikeu, Ngadeu, Mabouka – Djoum, Zambo Anguissa (89. Mandjeck), Siani (86. Ngamaleu) – Moukandjo (C), Aboubakar, Bassogog. Hosté: Herrera – Isla, Beausejour, Medel (C), G. Jara, Fuenzalida (64. L. Valencia) – Aránguiz (71. F. Silva), M. Díaz, Arturo Vidal – Puch (58. Alexis Sánchez), E. Vargas. Náhradníci Domácí: Bokwé, Boumal, Toko Ekambi, Guihoata, Mandjeck, Ngamaleu, Ngwem, Onana, Owona, També, Zoua Hosté: Bravo, Díaz, Gutiérrez, Rodríguez, Hernández, Mena, Roco, Sagal, Sánchez, Silva, Toselli, Valencia Karty Hosté: G. Jara Rozhodčí D. Skomina (Slo) Stadion Otkrytie arena, Moskva

Chile mělo proti Kamerunu šanci hned v první minutě, ale Diaz trefil jen tyč. To slávista Ngadeu v 17. minutě dostal míč do chilské sítě, ale radost mu překazil ofsajd. Ze stejného důvodu nebyl uznán později ani gól Jihoameričanů.

Devět minut před koncem už se ale Chilané přeci jen prosadili a záložník Bayernu Mnichov Arturo Vidal hlavou zařídil vítězství. To v nastavení ještě potvrdil Vargas, jehož dorážku uznal sudí až po konzultaci s videem, jelikož asistent nejprve avizoval ofsajd.