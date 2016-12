S Čechem se neprohrává! Drží skvělou bilanci, mezi hvězdami je druhý

REKLAMA

Český brankář nastoupil v Premier League ke 383 zápasům a ve 247 z nich slavil výhru, což znamená, že jeho úspěšnost činí 64,5 procenta. Stejného čísla dosahuje i Yaya Touré z Manchesteru City (200 zápasů, 129 výher).

Jediný fotbalista ze současných hráčů v soutěži, který má na kontě alespoň 100 startů, a může se pochlubit ještě vyšším procentem, je Čechův spoluhráč Nacho Monreal (113/73) s úspěšností 64,6. Ukazuje to tabulka listu The Times, podle níž je nejúspěšnějším týmovým hráčem s alespoň 50 starty na kontě N´Golo Kanté z Chelsea (53/36, úspěšnost 67,9%).

Každopádně statistiky ukazují, že si Čech udržuje vysoké číslo i po přestupu z Chelsea do Arsenalu, k němuž došlo v létě 2015, Start v úterním duelu na hřišti Evertonu (1:2) byl jeho jubilejní padesátý v dresu „Gunners“. V rámci Premier League zatím v týmu z Emirates Stadium chyběl jen ve čtyřech a celkově mu zbývá sedmnáct startů do vstupu klubu čtyřstovkařů v nejvyšší anglické soutěži.

Svůj přesun napříč Londýnem hodnotí Čech velmi pozitivně, „Když se na to podívám zpětně, bylo to správné rozhodnutí. Někdy potřebujete změnu proto, abyste viděl rozdíl ve stylu práce a další nové věci, které vám mohou dát nový impuls. Je to pro mě hodně obohacující zkušenost,“ uvedl pro isport.cz.

Připomíná, že to nebylo vůbec jednoduché rozhodování. „Ale někdy to musíte udělat. Věděl jsem, že ještě pro mě nebyla doba, abych seděl na lavičce. Chtěl jsem ukázat, že ještě nepatřím do starého železa a že moje mise ještě neskončila,“ prohlásil gólman, který do Anglie přišel v létě 2004.

SESTŘIH Premier League: Everton - Arsenal 2:1. Hostům nepomohl ani Čech v útoku • VIDEO Premier League

Navzdory zmíněné prohře v Goodison Parku se Arsenalu v tomto ročníku zatím daří, byl to teprve druhý duel „za nulu“ v sezoně, který přišel po čtrnáctizápasové šňůře bez porážky, Před 17. kolem mu patří třetí příčka, se šestibodovým mankem na vedoucí Chelsea.

Petr Čech nicméně věří, že tahle sezona dopadne pro „Kanonýry“ dobře. „Doufám, že budeme úspěšní, I když jsme v minulé sezoně nevyhráli titul, skončili jsme na nejlepším umístění od ročníku 2004/2005 (2. příčka). Je vidět, že tým má vzestupnou tendenci. Věřím, že to potvrdíme a budeme na místech, kde se bojuje o titul,“ nechal se slyšet čtyřiatřicetiletý gólman.

O velmi silné pozici, kterou si Čech získal v celém klubu, svědčí i další fakt. V anketě hráčské asociace (PFA) jmenuje každý z týmů Premier League jednoho fotbalistu, který se podle nich nejaktivněji podílel dobročinných a dalších mimofotbalových aktivitách celé organizace. V Arsenalu toto ocenění získal právě plzeňský rodák.

Hráči s nejvyšší procentuální úspěšností v Premier League (alespoň 100 startů) Hráč Zápasy Výhry Úspěšnost (%) Nacho Monreal 113 73 64,6 Yaya Touré 200 129 64,5 PETR ČECH 383 247 64,5 David Silva 200 128 64,0 Sergio Agüero 162 103 63,6 John Terry 488 307 62,9 Fernandinho 113 71 62,8 Aleksandar Kolarov 151 94 62,3 Pozn.: Pokud by se zahrnuli i hráči s minimálním počtem 50 zápasů, vedl by záložník Chelsea N´Golo Kanté (67,9%)

Brankář Arsenalu Petr Čech předvedl jeden z nejlepších zákroků 11. kola Premier League. Podívejte se, kdo se ještě o víkendu vyznamenal...

NEJ zákroky Premier League: Čech se ukázal proti Tottenhamu • VIDEO Premier League