Mourinhova revoluce. Chce utratit ŠEST miliard a přivést Griezmanna

Trenér Mourinho se nechal slyšet, že by v Manchesteru United rád zakotvil na delší období. A už spřádá plány, jak své mužstvo posílit. V následujících dvou přestupových oknech chce na Old Trafford přivést čtyři fotbalisty. Tedy stejný počet, co klub podepsal v létě po jeho nástupu do funkce. To United posílili o stopera Erika Baillyho, záložníky Paula Pogbu, Henrika Mchitarjana a útočníka Zlatana Ibrahimovice.

Portugalský kouč má nyní podle Telegraphu spadeno na dva obránce, jednoho záložníka a jednu ofenzivní hvězdu. Tou je Antoine Griezmann, francouzský reprezentant a koncový hráč Atlétika Madrid.

United jsou prý odhodlaní aktivovat hráčovu výstupní klauzuli, která činí 100 milionů euro (2,7 miliardy korun). Griezmannova hodnota výrazně stoupla z 80 milionů eur v červnu, kdy v Atlétiku podepsal nový dlouhodobý kontrakt až do roku 2021.

Nejlepší střelec letního EURO (šest gólů) by ale brzy mohl Pyrenejský poloostrov opustit. Pětadvacetiletý útočník je nejlepším kamarádem s Paulem Pogbou, Mourinho navíc věří, že právě on by měl být tím správným oživením pro anglický klub. I když se aktuálně trápí černou sérií devíti ligových zápasů bez vstřeleného gólu, k přestupu by mohlo dojít v létě.

Druhým cílem, k jehož podepsání má Mourinho nejblíž, je švédský obránce Victor Lindelöf. Dvaadvacetiletý stoper Benfiky Lisabon zaznamenal ohromný progres, patří k pilířům týmu, který se prokousal do jarního osmifinále Ligy mistrů.

United původně plánovali podepsat hráče v létě přes jeho výstupní klauzuli (25,2 milionu liber – 806 milionů korun). Jenže se stoupající výkonností se zvedá i zájem o talentovaného hráče, který v Benfice odmítl podepsat novou smlouvu (stávající má do června 2020) a dal jasně najevo, že se chce posunout dál. Portugalský klub tedy možná své drahé zboží prodá už v zimě.

Naděje z Benfiky i Monaka

Lindelöf je výtečný ve vzduchu, perfektně čte hru, vyhrává souboje. „Na hřišti dělá správná rozhodnutí. V národním týmu má velkou zodpovědnost, už je připravený na angažmá ve velkém klubu. Teď je na něm, aby zvolil cestu, po jaké se vydá. Vím, že je na trhu velmi žádaným hráčem,“ popsal před časem svého krajana Zlatan Ibrahimovic.

United mají v hledáčku ještě jednoho obránce z Benfiky. Třiadvacetiletý Nelson Semedo je možností na pravý kraj obrany, kde Mourinho hledá alternativu ke zkušenému Antoniu Valenciovi (31 let). U dalšího krajního beka United Mattea Darmiana se počítá spíš s tím, že nejpozději po sezoně mužstvo opustí.

Talent z Benfiky Semedo má ve smlouvě platné do června 2021 výstupní klauzuli na 80 milionů eur (2,2 miliardy korun), nicméně k mání by mohl být za částku přibližující se 25 milionům liber (800 milionů korun). Portugalského mladíka stejně jako Mourinha zastupuje agent Jorge Mendes, čímž by jednání mohla být jednodušší.

Mourinho se ohlíží i po defenzivním štítu. Uprostřed pole mu poslední týdny výtečnou práci odvádí 35letý zkušený bard Michael Carrick, který si nejspíš vyslouží prodloužení kontraktu o další sezonu. Budoucí náhradou by mohl být Tiemoue Bakayoko, 22letý talent z Monaka. Mourinha zaujal velmi dobrými výkony v základní skupině Ligy mistrů. Hráč by měl stát okolo 35 milionů liber (1,1 miliardy korun), velký zájem má údajně i Chelsea.

Mourinho ale zatím přestupové spekulace nechce příliš komentovat. „Mluví se o hodně hráčích,“ začal odpověď na možné podepsání Lindelöfa. „Každý hráč působící v Portugalsku je teď na cestě do Manchesteru United. Předtím chodili portugalští fotbalisté do Chelsea a Realu Madrid,“ ušklébl se v narážce na svá dřívější působiště.

„Tohle spojení se mnou jako trenérem chápu, nicméně pořád říkám stejnou věc. Mám rád svůj tým, své hráče a chtěl bych je udržet. Víc věřím v letní přestupové období, kdy je na všechno víc času a je větší výběr,“ pokračoval úspěšný kouč. „Ale uvidíme, co se stane. Když teď v lednu koupíme nějakého hráče, nepůjde o dva, tři nebo čtyři. Pokud naopak někoho pustíme, bude to proto, že někdo opravdu chce odejít. Ale budu mnohem spokojenější, když kádr zůstane pohromadě,“ zdůraznil Mourinho.

Koho chce Manchester United Antoine Griezman Věk: 25, útočník Současný klub: Atlético Madrid Přestupová suma: 100 millionů euro (2,7 miliardy korun) - výstupní klauzule Ostatní zájemci: Manchester City, Chelsea Victor Lindelöf Věk: 22 Pozice: stoper Současný klub: Benfica Lisabon Přestupová suma: 38 milionů liber (1,2 miliardy korun) Ostatní zájemci: AC Milan Tiemoue Bakayoko Věk: 22 Pozice: defenzivní záložník Současný klub: Monaco Přestupová suma: více jak35 milionů liber (1,1 miliardy korun Ostatní zájemci: Chelsea Nelson Semedo Věk: 23 Pozice: pravý obránce Současný klub: Benfica Lisabon Přestupová suma: 25 millionů liber Ostatní zájemci: Bayern Mnichov