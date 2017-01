Premier League každý den. Vyhoďte toho, kdo to plánuje, řekl Allardyce

Fanoušci si nevydechnou, anglická Premier League nabrala na přelomu roku zběsilé tempo. Alespoň jeden zápas se hraje šest dní v kuse, ne všichni jsou však z nahuštěného programu nadšení. „Nevím, kdo to plánuje, ale měli by ho vyhodit,“ řekl napřímo trenér Crystal Palace Sam Allardyce. Není jediným koučem, který se ozval.

REKLAMA

Sedmnáctý Crystal Palace prohrál včera na Arsenalu 0:2 a hned zítra ho čeká důležitá klíčová bitva o udržení proti poslední Swansea. Ta má den navíc odpočinku, což Allardyce vidí jako důležitou výhodu. „Chcete fér přístup, když je tolik v sázce. Naši hráči nemají čas, aby se na 100 procent zotavili,“ postěžoval si.

Podobný údiv vyvolává také termínová listina u trenéra Arsenalu Arséna Wengera. Jeho Arsenal má dvoudenní pauzu mezi zápasem s Crystal Palace a zítřejším duelem na půde Bournemouthu, zatímco vedoucí Chelsea má čtyřdenní okno mezi sobotní výhrou nad Stoke a středečním derby proti Tottenhamu.

„V této sezoně rozpisu zápasu úplně nerozumím. V prosinci jsme hráli tři zápasy za týden, pak máme osm dní volno. Nevím, jestli je to kvůli televizím, nebo to rozhoduje Premier League, ale je to celé nezvyklé,“ konstatoval Wenger už před Vánoci.

Podobné výtky zazněly i z úst trenéra Manchesteru United Josého Mourinha. Jeho svěřenci mají mezi duely s Middlesbrough (2:1) a dnešní bitvou s West Hamem také jen dvoudenní pauzu. „Některým dopřejete odpočinek, dalším problémy,“ konstatoval Mourinho.

Nabitých šest dní v Premier League Pátek 30. prosince: Hull – Everton 2:2

Sobota 31. prosince: Swansea – Bournemouth 0:3, SOuthamton – West Bromwich 1:2, Manchester United – Middlesbrough 2:1, Leicester – West Ham 1:0, Chelsea – Stoke 4:2, Burnley – Sunderland 4:1, Liverpool – Manchester City 1:0

Neděle 1. ledna: Watford – Tottenham 1:4, Arsenal – Crystal Palace 2:0

Pondělí 2. ledna: Middlesbrough – Leicester, Everton – Southampton, Manchester City – Burnley, Sunderland – Liverpool, West Bromwich – Hull, West Ham – Manchester United

Úterý 3. ledna: Bournemouth – Arsenal, Crystal Palace – Swansea, Stoke – Watford

Středa 4. ledna: Tottenham - Chelsea

1080p 720p 480p 360p 240p <p>Podívejte se na nejlepší zákroky 19. kola anglické Premier League.</p> REKLAMA NEJ zákroky Premier League: Grant trápil Chelsea, blýskl se i Schmeichel • VIDEO Premier League