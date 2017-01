Červená karta? Spíš faul United, nedal bych ani žlutou, zuřil kouč West Hamu

Červená karta? To snad ne! Trenér West Hamu United Slaven Bilič užasle koukal, jak sudí Mike Dean vylučuje Sofiana Feghouliho už v 15. minutě bitvy s Manchesterem United (0:2). Ve fotbale zažil ledacos, ale že zasvítí v ruce sudího červený kartonek po střetu jeho svěřence s Jonesem, to tedy nečekal. „Nebudu říkat, že to vyloučení zničilo naše šance na lepší výsledek, ale vliv na utkání to samozřejmě mělo,“ řekl trenér „kladivářů“. Stojí si za tím, že se měl spíš pískat faul proti soupeři. A sám by za souboj neudělil ani žlutou kartu.