TOP 10 nejlepších gólů Arsenalu pod Wengerem. Kde je škorpion Giroud?

Jak na Nový rok, tak po celý rok? V Arsenalu by si to jistě přáli. Nejenže Gunners nedělní zápas zvládli a porazili Crystal Palace 2:0, ale především se fanoušci Kanonýrů dočkali gólu, na který jen tak nezapomenou. Jak si však Giroudova trefa vede ve dvacetileté éře Arséna Wengera? Podívejte se na žebříček nejlepších branek sestavený britským deníkem Daily Mail.

REKLAMA

10. Robin van Persie (Everton, 2011)

Milimetrový pas Alexe Songa a precizní zakončení z voleje v podání někdejší hvězdy Gunners. Tato trefa byla také jedinou v celém zápase a Arsenal tak oslavil 125. výročí od založení klubu ve velkém stylu. Parádní trefě tleskala ve stoje i legenda Kanonýrů Thierry Henry.

9. Thierry Henry (Liverpool, 2004)

A právě Henry je dalším v pořadí. Francouzský fotbalista vstřelil v zápase s Liverpoolem hattrick a Arsenal hlavně díky němu vyhrál 4:2. Zejména vítězný gól se zapsal do dějin klubu. Nejlepší střelec v historii Gunners předvedl sólo téměř od půlky hřiště a geniálně celou akci zakončil.

8. Thierry Henry (Real Madrid, 2006)

Další sólo, další fenomenální gól. Touto trefou Henry vyřadil Real Madrid z osmifinále Ligy mistrů. Arsenal se v té samé sezoně dostal až do finále, tam ale podlehl Barceloně 2:1. Kanonýři se v roce 2006 stali prvním anglickým týmem vůbec, který vyhrál na Santiago Bernabeu.

7. Robin van Persie (Charlton, 2006)

A zase jeden parádní volej od Robina van Persieho. Holanďan krásně napálil balon z první v roce 2006 na hřišti Charltonu a i tenkrát vystřelil Arsenalu 3 body. Bývalý hráč Kanonýrů vsítil v zápase dva góly, zejména ten první ukradl celou show. Radost pohledět.

6. Theo Walcott (Newcastle, 2012)

Desetigólový masakr, ve kterém úřadoval Theo Walcott. Anglický útočník vstřelil hattrick a Arsenal vyhrál s Newcastlem nefotbalovým výsledkem 7:3. Poslední gól zápasu však podtrhl celé utkání. Gunners rychle rozehráli volný přímý kop poblíž rohového praporku, Walcott si udělal z obránců „strak“ kužely, ve vápně byl faulován, přičemž trochu netradičně dostal výhodu, a celou akci zakončil parádním přehozením gólmana. Individuální paráda.

5. Dennis Bergkamp (Leicester, 1997)

Největší parťák Thierryho Henryho, další legenda anglického klubu. Že Dennis Bergkamp nasázel v jednom zápase hattrick jako v tomhle proti Leicesteru, to nebylo pro bývalého fotbalistu nic neobvyklého. Co ale předvedl při jednom z gólů, to se nesmazatelně vrylo do kůže příznivců Gunners. Nelétající Holanďan, jak se přezdívalo Bergkampovi, si výborně zpracoval dlouhý nákop do vápna, levačkou ve vzduchu obhodil obránce a zakončil druhou nohou.

4. Olivier Giroud (Crystal Palace, 2017)

A je to tady. Senzační gól stylem škorpiona v podání Oliviera Girouda se zařadil na 4. místo žebříčku. Sám útočník přiznal, že je to jeho nejkrásnější trefa v životě, na kterou nikdy nezapomene. Aby také ne, když dost možná hned první den vstřelil nejhezčí gól roku.

1080p 720p 480p 360p 240p <p>Fotbalisté Arsenalu v 19. kole Premier League porazili Crystal Palace 2:0, když skóre otevřel úžasným gólem Olivier Giroud, který se trefil patou přes hlavu a předvedl tak famózního "škorpiona". Několik výtečných zákroků předvedl i Petr Čech.</p> REKLAMA SESTŘIH Premier League: Arsenal - Crystal Palace 2:0, Giroud vysekl škorpiona • VIDEO Premier League

3. Thierry Henry (Manchester United, 2000)

Do třetice všeho dobrého. Henryho vítězný gól proti jednomu z největších rivalů Arsenalu, Manchesteru United, byl jak z jiného světa. Giles Grimandi přihrál bývalému kanonýrovi, který si zvedl míč a z otočky napálil balon do šibenice za záda Fabiena Bartheze. Unikátní kousek.

2. Dennis Bergkamp (Newcastle, 2002)

Období dua Henry – Bergkamp bylo jedno z nejlepších v historii Arsenalu vůbec, a tak není divu, že se v žebříčku tito dva útočníci objevují často. První dotek, otočka, technika, klid na noze a gól. Bergkamp úvodní brankou na hřišti Newcastlu předvedl svou výjimečnost a dodnes si tuto trefu připomínají fanoušci po celém světě.

1. Jack Wilshere (Norwich, 2013)

Krásných gólů dal Arsenal spoustu, ale vítěz může být jen jeden. Tato trefa symbolizuje hru Kanonýrů pod trenérem Arsénem Wengerem. Tzv. Wengerball, jak přezdívají fanoušci Gunners hru svého týmu, předvedli v celé parádě Cazorla – Giroud – Wilshere proti Norwichi v roce 2013. Akce jako z Fify a možná také nejkrásnější v historii fotbalu. Čím víc se budete koukat, tím víc uznáte, jak absurdní tento gól byl.