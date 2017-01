Hádka v Chelsea! Costa zůstal doma, Conte mu nevěří zranění

REKLAMA

Tuhle sezonu je hlavní hvězdou Chelsea. Temperamentní střelec Diego Costa se 14 góly kraluje mezi střelci v anglické Premier League, k přesným zásahům navíc přidal i 5 asistencí. Zdálo by se, že jeho místo v sestavě je neotřesitelné. Jenže to by se nesměl pohádat s trenérem Contem a celým lékařským personálem.

Španělský internacionál si postěžoval na bolest v dolní části zad a věří, že tyto problémy můžou mít spojitost s jeho četnými zraněními kolenní šlachy. Kluboví zdravotníci si ale nemyslí, že je Costovo zranění vážné, a trenér Antonio Conte se postavil za ně. Neshody vedly k hádce mezi Costou a Contem, který se nakonec rozhodl, že klíčového muže své sestavy v Leicesteru úplně vynechá ze soupisky.

Costovo trucování by mohlo otevřít dveře pro Michyho Batshuayiho, který do Chelsea přišel v létě za 40 milionů liber, ale přes španělského kanonýra se nedokázal prosadit. Zkomplikovat by se naopak mohla situace ohledně Costovy smlouvy.

Blues mu totiž nabídli novou, on ale stále nic nepodepsal a po problémech s realizačním týmem by mohly začít sílit hlasy z Číny, kde nejlepšímu střelci Chelsea nabízejí pohádkový plat 30 milionů liber ročně.

