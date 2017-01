Liverpool prožil další krach, Tottenham ostudu v FA Cupu odvrátil

REKLAMA

Osmnáctý celek druhé nejvyšší soutěže zaskočil domácího favorita hned v první minutě, když se po Costově přímém kopu hlavou prosadil Stearman. Krátce před závěrem poločasu udeřil Wolverhampton podruhé a znovu u toho byl Costa, který vedl protiútok a následně asistoval Weimannovi.

Ani po změně stran a Coutinhově nástupu na hřiště se "Reds" nedařilo dostat do zápasu. První střelu na branku zaznamenal až v 60. minutě právě brazilský fotbalista, který tento týden prodloužil smlouvu s Liverpoolem do roku 2022. Až v závěru překonal gólmana Burgoyneho Origi, vyřazení ale domácí neodvrátili.

"Ten start jim dodal sebedůvěru, očividně jsme na to nebyli připraveni. Měli jsme míč, odevzdali jsme ho, faulovali, přímý kop a gól. Pak jsme se snažili, ale ne dostatečně dobře. V druhém poločase to bylo lepší, ale to ani nebylo možné, aby to bylo ještě horší než v prvním," uvedl zklamaný trenér Jürgen Klopp pro BT Sport. "Jsem zodpovědný za sestavu. Nemohu obviňovat jednotlivé hráče," dodal bývalý kouč Dortmundu a Mohuče.

Vstup do roku 2017 se Kloppovým svěřencům příliš nevydařil. V osmi duelech zaznamenali jediné vítězství v opakovaném zápase 3. kola Anglického poháru na hřišti Plymouthu, hrajícího čtvrtou ligu.

Blízko senzačnímu vyřazení byl také Tottenham, který po poločase prohrával s Wycombem ze čtvrté ligy po Hayesových gólech 0:2. Po přestávce vyrovnali Son Hung-min a z penalty Janssen, v 84. minutě ale vrátil outsiderovi vedení Thompson. Závěr však patřil domácím: minutu před koncem vyrovnal střídající Alli a v sedmé minutě nastavení dokonal obrat druhým zásahem Son Hung-min.

Překvapení nedopustil ani lídr Premier League Chelsea, která si s Brentfordem poradila jasně 4:0. Také Manchester City jde dál, v souboji týmů z nejvyšší soutěže porazil venku Crystal Palace 3:0. Nezaváhaly ani další prvoligové celky Burnley a Middlesbrough.

Neuspěl však tým ze špice druhé ligy Brighton, který podlehl na půdě zástupce páté nejvyšší soutěže Lincolnu City 1:3. Za poražený celek odehrál 68 minut český záložník Jiří Skalák. Lincoln se do pátého kola FA Cupu probojoval poprvé od roku 1887.