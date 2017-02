Trumpův přítel po prohře Arsenalu: Wenger zneužívá práva fanoušků

REKLAMA

Ligový titul se Arsenalu začíná pomalu vzdalovat a kritika sílí. "Kanonýři" zaznamenali proti Watfordu čtvrtou porážku v ligové sezoně, neuspěli poprvé v roce 2017. Londýnský klub má štěstí, že jeho konkurenti (Liverpool, Chelsea, Tottenham) v úterních duelech remizovali a v tabulce výrazně neodskočili.

Za poslední nezdar to schytal trenér Arséne Wenger. "Jako fanouška Arsenalu omezuje má lidská práva," napsal na Twitter po ztrátě s Watfordem britský televizní moderátor Piers Morgan.

Populární tvář je vyhlášeným fanouškem Arsenalu, zároveň také velkým Wengerovým kritikem. Rovněž se řadí mezi přátele nového prezidenta USA Donalda Trumpa.

Morgan v minulosti chváílil české hráče Petra Čecha a Tomáše Rosického, na Wengera má ale často spadeno. "Je to pokrytec," vzkázal mu v létě a netají se tím, že by na místě hlavního kouče raději viděl úplně někoho jiného.

Šílený vstup do zápasu

Arsenal vstoupil do zápasu absolutně šíleně. V desáté minutě otevřel skóre z přímého kopu Kaboul, jehož střelu tečoval Ramsey a Čech neměl příliš šancí na změnu směru zareagovat. Watford tak poprvé v historii vedl nad Arsenalem v ligovém zápase.

Brzy ale bylo "kanonýrům" ještě hůř. Na Čecha se valil další nebezpečný útok, první střelu český gólman ještě zvládl vyrazit. Jenže balon se dostal ke kopačkám Deeneyho a ten bez problémů dorazil.

"Je evidentní, že jsme ztráceli v soubojích a nebyli dostatečně důrazní," ohlédl se za zápasem Wenger. "Podle mě jsme nebyli připravení mentálně. Podívejte se na statistiky, souboje jsme prohrávali. Když hrajete doma a v naší pozici, to není normální. Každý tým v Premier League je psychicky silný, 90 procent není dost," uvědomoval si naštvaný Wenger.

Petr Čech v úvodních minutách ani proti jedné brance neměl šanci, v prvním poločase si navíc připsal jeden povedený zákrok.

"Měli jsme velmi špatný vstup do utkání. Předvedli jsme tolik špatných přihrávek, prohrávali jsme všechny souboje, prostě jsme byli horší a všude druzí. Nehráli jsme vůbec dobře," hodnotil pro klubový web český gólman.

"V druhé půli jsme se zlepšili, měli jsme plno šancí. Myslím, že po přestávce jsme byli brilantní, ale dali jsme jen jeden gól. Brankář předvedl několik skvělých zákroků, nastřelili jsme břevno, takže v tomhle ohledu jsme měli smůlu. Ale za výkon v prvním poločase jsme si trochu štěstí nezasloužili," uznal bývalý reprezentační brankář.

Čech nejprve inkasoval z přímého kopu poté, co spoluhráč tečí změnil směr střely. A za tři minuty pak dostal gól z dorážky, když předtím chytil velkou šanci. "Měli jsme smůlu u prvního gólu. Hodně to změnilo směr a zapadlo do sítě. Watford to hodně zvedlo a dalo mu to velkou naději," prohlásil čtyřiatřicetiletý gólman.

Náprava o víkendu ve šlágru s Chelsea?

Tristní úvod Arsenalu podtrhl fakt, že favorit utkání v prvním poločase ani jednou nevystřelil na branku. Po přestávce se mužstvo výrazně zvedlo, jenže na víc než snížení od Iwobiho už to nestačilo.

"Jsem za výsledek zodpovědný, takže mě zápas frustruje," zlobil se Wenger. "Hráli jsme doma, byla to skvělá možnost udělat dobrý výsledek, ale my jsme začali takovým způsobem... Musíme se z toho poučit a co nejrychleji odpovědět," uvědomoval si Wenger, který zápas kvůli trestu za konflikt se sudím sledoval jen na tribuně.

Arsenal si porážkou pokazil náladu před víkendovým londýnským derby na půdě vedoucí Chelsea (sobota, 13:30 ONLINE), na kterou ztrácí už devět bodů. Arsenal měl přitom velmi dobrou výsledkovou sérii, z předešlých sedmi soutěžních zápasů šestkrát vyhrál a jednou remizoval.