Zlatan slavil a vtipkoval s Pogbou: Tebe koupili, já jsem přišel zadarmo

Zlatan si klíčovou trefu schoval na 87. minutu, kdy hlavičkou rozhodl o výhře 3:2. V probíhající sezoně nastřílel už 26 gólů, tolik žádný jiný hráč z Premier League nezvládl.

"Tohle je důvod, proč jsem tady. Přišel jsem, abych vyhrával a já vyhrávám. Čím jste starší, tím si toho více vážíte. Kamkoliv jsem přišel, tam jsem vyhrál. Tohle je, myslím, moje 32. trofej," radoval se v rozhovoru pro Sky Sports.

Vedle sebe měl v tu chvíli další vysmátou hvězdu. Paul Pogba přišel stejně jako švédský bombarďák v létě a stal se nejdražším fotbalistou planety. Právě na sumu, za kterou hráči na Old Trafford přišli, padali při společném rozhovoru vtípky.

"Koupili ho? Já jsem přišel zadarmo, tebe koupili," ohradil se Zlatan po jedné otázce směrem ke svému parťákovi. Na tváři mu zářil úsměv, který značil jasnou radost z další získané trofeje.

Paul Pogba :”Na why we buy u na”



Zlatan:”Una buy me? Na free i wakka come, dem no pay shingbai. Na u dem buy” pic.twitter.com/ErZItvRmRk #MUFC — Man United In Pidgin (@ManUtdInPidgin) 26. února 2017

"Zavolal mi José Mourinho. Mám s ním výborné vztahy, proto jsem sem přišel. Jsem opravdu štastný, prozože jsem udělal správné rozhodnutí," dodal 35letý švédský kanonýr.

"Je to důležitá výhra pro všechny v Manchesteru. Jsem velice šťastný. Tenhle chlapík byl dneska rozdílovým hráčem," složil Zlatanovi poklonu Pogba. On i další hráči moc dobře ví, jakou kvalitu a sílu zkušený útočník přinesl.

"Ibrahimovic byl vynikající. Byl rozdílovým hráčem a vyhrál nám pohár. Všichni chceme, aby s námi zůstal ještě jeden rok, a věříme, že tomu tak bude," řekl na tiskové konferenci Mourinho.

Zlatan totiž stále nepodepsal prodloužení kontraktu, který mu vyprší na konci aktuálního ročníku. "Nikdy jsem neprosil, ale pokud bude třeba, tak fanoušci určitě budou. Klidně zůstanou celou noc před dveřmi jeho domu," dodal portugalský kouč.

V Manchesteru jsou ale všichni ze Zlatana paf. "Jenom blázniví hráči přijdou do Anglie, když jim je 35 let a mají za sebou takovou úspěšnou kariéru, co má Zlatan. Jen blázen by sem šel, pokud by necítil, že to zvládne," chválil Mourinho.

V Anglii vyhrál Ligový pohár už počtvrté a zařadil se po bok trenérských legend Alexe Fergusona a Briana Clougha. Nikdo jiný tolikrát zmíněnou trofej nevyhrál.