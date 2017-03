SESTŘIHY: Leicester dál řádí, Chelsea vyhrála ve Stoke. Arsenal padl 1:3

REKLAMA

Góly Domácí: 12. C. Dawson, 55. Robson-Kanu, 75. C. Dawson Hosté: 15. Alexis Sánchez Sestavy Domácí: Foster – C. Dawson, McAuley, J. Evans, Nyom – Livermore, D. Fletcher (C) – Brunt (72. Yacob), Chadli (89. Field), McClean – Rondón (54. Robson-Kanu). Hosté: Čech (38. Ospina) – Bellerín, Mustafi, Koscielny (C), Monreal – Xhaka, Ramsey – Walcott (65. Giroud), Oxlade-Chamberlain, Alexis Sánchez (78. Iwobi) – Welbeck. Náhradníci Domácí: Myhill, Olsson, Wilson, Robson-Kanu, Leko, Field, Yacob Hosté: Ospina, Mertesacker, Gabriel, Coquelin, Elneny, Iwobi, Giroud

Do zápasu vstoupil lépe West Bromwich. Ve 12. minutě si Dawson naskočil na rohový kop Nacera Chadliho a hlavou poslal domácí do vedení. Odpověď Arsenalu přišla o necelé tři minuty později. Granit Xhaka našel na hranici ofsajdu nepokrytého Alexise Sáncheze a nejlepší střelec soutěže pohodlně uklidil míč do horní poloviny brány. Pro Sáncheze to byl 18. gól v tomto ročníku Premier League, k tomu má na kontě devět asistencí.

Na konci prvního poločasu přišel nešťastný okamžik pro brankáře Čecha, jenž si při rozehrávce přivodil zranění nohy. Čech ve hře ještě chvíli pokračoval, po zneškodnění dělovky Stevena Fletchera si ale vyžádal ošetření, po němž ho v bráně vystřídal David Ospina.

V 55. minutě odrazil kolumbijský brankář dloubáček za obranu jen k nohám Robsona-Kanua a velšský útočník po pouhých 75 vteřinách na hřišti skóroval. Největší šanci na vyrovnání měl v 66. minutě Danny Welbeck, ale jeho hlavička mířila do břevna.

Od nástupu trenéra Tonyho Pulise v lednu 2015 vstřelili hráči West Bromwiche téměř polovinu gólů po standardních situacích. To ukázala i 75. minuta, když se podruhé v zápase prosadil po rohovém kopu Dawson.

Góly Domácí: 20. Lanzini, 63. A. Ayew Hosté: 5. Mahrez, 7. Huth, 38. Vardy Sestavy Domácí: Randolph – Byram, Fonte, Reid (C) (18. Snodgrass), Cresswell (73. Masuaku) – Kouyaté, Obiang (67. E. Fernandes) – Antonio, Lanzini, A. Ayew – Carroll. Hosté: Schmeichel (C) – Simpson, Huth, Benalouane, Fuchs – Mahrez (87. Chilwell), Ndidi, Drinkwater, Albrighton – Okazaki (76. A. Musa), Vardy (76. Slimani). Náhradníci Domácí: Adrián, Masuaku, Collins, Nordtveit, Feghouli, Snodgrass, Fernandes Hosté: Zieler, Chilwell, King, Amartey, Gray, Slimani, Musa

Obhájci titulu z Leicesteru pokračovali po odvolání trenéra Claudia Ranieriho ve vítězném tažení. Po výhře 3:2 na hřišti West Hamu mají sérii čtyř vítězných soutěžních utkání a posunuli se na 15. příčku.

Góly Domácí: 39. Walters Hosté: 13. Willian, 87. Cahill Sestavy Domácí: Grant – Bardsley, Shawcross, Martins Indi, Pieters – Sobhi (90+3. Crouch), Cameron, Allen, Arnautović – Walters, Berahino (61. Diouf). Hosté: Courtois – Azpilicueta, Luiz, Cahill – Moses (71. Fàbregas), Kanté, Matić (83. Loftus-Cheek), Alonso – Willian (88. K. Zouma), D. Costa, Pedro. Náhradníci Domácí: Muniesa, Whelan, Afellay, Adam, Diouf, Given, Crouch Hosté: Begović, Fàbregas, Zouma, Aké, Loftus-Cheek, Batshuayi, Chalobah

Dlouho to vypadalo, že zaváhá také Chelsea na půdě Stoke. Vedoucí celek Premier League se sice dostal zásluhou Willianova přímého kopu do vedení, před přestávkou ale srovnal z penalty Jonathan Walters. Chelsea nedokázala v šestém ligovém zápase za sebou udržet čisté konto, přesto se nakonec radovala ze tří bodů, které zařídil v 87. minutě dorážkou po rohovém kopu Gary Cahill.

Góly Domácí: 9. Calvert-Lewin, 77. E. Valencia, 90+1. R. Lukaku, 90+4. R. Lukaku Hosté: Sestavy Domácí: Robles – Baines, Jagielka, A. Williams, Coleman – Schneiderlin (30. Barry), Barkley, Davies (76. E. Valencia), Gueye – Calvert-Lewin (57. Ra. Funes Mori), R. Lukaku. Hosté: Jakupović – Robertson, Maguire, Ranocchia, Davies (64. Grosicki) – Elabdellaoui, Marković (88. Elmohamady), Huddlestone, N'Diaye – Clucas, A. Hernández (83. Diomandé). Náhradníci Domácí: Barry, Lennon, Holgate, Lookman, Stekelenburg, Valencia, Funes Mori Hosté: Diomandé, Elmohamady, Grosicki, Maloney, Meyler, Tymon

SESTŘIH Premier League: Everton - Hull 4:0 • VIDEO Premier League

Góly Domácí: 68. Deeney Hosté: Sestavy Domácí: Hennessey – J. Ward, Tomkins (83. Dann), M. Sakho, Schlupp – Cabaye (87. Sako), Milivojević – Zaha, Puncheon (C), Townsend (87. Delaney) – Ch. Benteke. Hosté: Gomes – Cathcart, Kaboul, Prödl, Britos – Janmaat (64. N. Amrabat), Capoue, Behrami (46. Doucouré), Cleverley (79. Success), Niang – Deeney (C). Náhradníci Domácí: Speroni, Dann, Campbell, Čung-Jong, Sako, Delaney, Kelly Hosté: Amrabat, Success, Doucouré, Zúñiga, Holebas, Pantilimon, Okaka

SESTŘIH Premier League: Crystal Palace - Watford 1:0 • VIDEO Premier League

Sestavy Domácí: Pickford – Jones, Denayer, O'Shea, Oviedo – D. Gibson (74. N'Dong), Rodwell, Seb. Larsson (78. Khazri) – Januzaj, Defoe, Borini. Hosté: Heaton – Lowton, M. Keane, Mee, S. Ward – Boyd (74. Brady), Barton, Hendrick, Arfield – Barnes (64. Vokes), Gray. Náhradníci Domácí: Mannone, Djilobodji, Honeyman, Khazri, Lescott, Manquillo, N'Dong Hosté: Robinson, Brady, Defour, Flanagan, Westwood, Tarkowski, Vokes

SESTŘIH Premier League: Sunderland - Burnley 0:0 • VIDEO Premier League

Góly Domácí: 31. Mawson, 72. Afobe Hosté: Sestavy Domácí: Boruc – A. Smith, Francis (C), S. Cook, Daniels – Surman, Gosling – Fraser (75. Wilshere), J. King (90+2. Gradel), Pugh (90+4. Ibe) – Afobe. Hosté: Fabiański – Cork (C), F. Fernández, Mawson, Kingsley – Fer, Ki Song-jung (67. Routledge), T. Carroll – J. Ayew (56. L. Narsingh), F. Llorente (82. Bastón), G. Sigurdsson. Náhradníci Domácí: Allsop, Cargill, Smith, Ibe, Wilshere, Cook, Gradel Hosté: Nordfeldt, Roberts, Amat, Routledge, Britton, Narsingh, Bastón