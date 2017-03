Válka letadel a Wengerovo mlžení: Vím, co udělám. Brzy se to dozvíte

Atmosféra v Arsenalu není dobrá. Nervozita a nevraživost na hřišti i mimo něj by se dala krájet. Nejednota fanoušků "Gunners" se ukázala i při sobotní prohře 1:3 na půdě WBA. Hřiště přelétla dvě různá letadla, která za sebou táhla transparenty. Jeden podporoval setrvání manažera Wengera, ten druhý požadoval jeho odchod. A Francouz, který v klubu působí od roku 1996, naznačil, že už má o své budoucnosti jasno.

Nebyl to pro Arsenal dobrý zápas. Na úvodní trefu Craiga Dawsona sice ještě dokázal Alexis Sánchez odpovědět, ale pak už to šlo s "Gunners" z kopce. Ve 38. minutě se zranil gólman Petr Čech a mezi tyčemi ho musel zastoupit jeho náhradník Ospina.

Ten po přestávce dvakrát inkasoval a Arsenal s West Bromem prohrál 1:3. A aby toho nebylo málo, tak fanoušci rozpoutali na obloze válku letadel o manažera Wengera.

V krátkém sledu prolétla nad stadionem hráčů dvě letadla. Jedno z nich požadovalo, aby Wengerovi nebyl nabídnut nový kontrakt, přičemž ten současný manažerovi končí v létě.

Letadlo požadující odchod manažera Wengera • Foto Reuters

Druhé letadlo naopak žádalo, aby fanoušci věřili ve schopnosti francouzského kouče a respektovali ho. „Soustředil jsem se na zápas, tohle jsem nevnímal,“ řekl pouze k nápisům Wenger.

Letadlo podporující manažera Wenger • Foto Reuters

Co bude dál, naznačil sám Wenger na tiskové konferenci po prohraném zápase. "Vím, co udělám. Brzy se to dozvíte. Velmi brzy," odpověděl na otázku ohledně své budoucnosti.

"Prohráváme další a další zápasy a to je pro mě teď mnohem důležitější než moje budoucnost," dodal Wenger.

