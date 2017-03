Čech o krizi v Arsenalu: Wenger má právo o sobě rozhodnout sám

Myšlenky na titul musí zahnat do kouta. Petr Čech přiznal, že hlavní cíl s Arsenalem pro zbytek sezony vězí v udržení pozic pro Ligu mistrů, vedoucí Chelsea v tabulce Premier League odskočila až příliš daleko. Zkušený gólman mluvil s českými novináři v sídle fotbalové asociace. Do místní síně slávy věnoval trofej pro držitele českého Zlatého míče. Novinářskou anketu vyhrál už podesáté, proto cenu převzal natrvalo. Dnes večer může navíc přidat další prvenství i v anketě Fotbalista roku, která se vyhlašuje na Pražském hradě.

REKLAMA

V sobotním zápase Arsenalu s West Bromwichem jste střídal kvůli zranění. Jak to s vámi vypadá?

„Zatím jsem neměl možnost jít na žádné vyšetření. Až zítra odletím do Londýna, proběhne prohlídka, která ukáže, jak velké zranění to je.“ (Čech utrpěl zranění lýtka - pozn. red.)

A váš pocit?

„Je to otázka několika týdnů, těžko se to odhaduje. Teď je reprezentační pauza, to by mi mohlo pomoct. Nemusel bych chybět v tolika zápasech.“

Arsenal prochází těžkým obdobím. Jaká je pozice trenéra Wengera, zůstane u týmu i v příští sezoně?

„Bude na to mít hodně velký vliv, jak dokončíme aktuální sezonu. Půjde o jeho rozhodnutí. Díky tomu, že v klubu působí už 20 let, na to má právo a zaslouží si, aby o své budoucnosti rozhodl sám. Doufám, že v následujících zápasech se zvedneme a skončíme na místech zaručující postup do Ligy mistrů, to je naším minimálním cílem. Teď už se nedá mluvit o boji o titul, ztratili jsme příliš bodů, abychom na to mohli pomýšlet. Soupeři toho využili a utekli námi. Musíme se pokusit nasbírat co nejvíc bodů a nevypadnout z Ligy mistrů na další rok, to by určitě nebylo vhodné.“

Jaké je atmosféra v klubu?

„Jako hráči se musíme soustředit sami na sebe. Když vyhrajeme pět zápasů po sobě, i atmosféra bude vypadat jinak. Odpovědnost za výsledky má i tým a ti, co jsou na hřišti. Je na nás všech najít způsob, jak zachránit sezonu. Času je dost, ale utíká poměrně rychle. Nesmíme dlouho přemýšlet, reakce je důležitá hned. Tým má dost zkušeností na to, aby nepříjemnou situaci obrátil.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: West Bromwich - Arsenal 3:1. Čech se zranil a utkání nedochytal • VIDEO Premier League

Kde hledat příčiny aktuálních problémů?

„Co se týká přípravy a tréninku, v tom není problém, ale nedaří se to přetavit na hřišti. O to je to složitější - když něco nefunguje, dá se to jednoduše vyřešit, že se věci dělají jinak. Příprava a trénink ale nejsou problém. Výkony většinou neodpovídají tomu, jak by měl tým hrát.“

Překvapila vás suverenita Chelsea, která si v Anglii kráčí pro titul?

„Je vidět, že tým si pod novým trenérem sednul. Na začátku sezony nebyly jeho výkony až tak úplně oslnivé, pak se jim podařilo vyhrát čtrnáct zápasů v kuse, to dělá velký rozdíl. Nakopne to i sebevědomí týmu. V tom období se zlomila sezona, udělali si náskok, vyhýbají se jim zranění, daří se jejich hráčům. Když každý víkend sbíráte body po třech a ne po jednom, hned máte šanci ligu vyhrát. Pomohla jim absence v Evropě, hrají méně zápasů a celý týden se připravují na jeden zápas. Je to malá výhoda, ale nic to neubírá na tom, že jsou na čele a zaslouženě.“

V individuální sbírce ocenění máte už deset Zlatých míčů, přidáte večer titul v anketě Fotbalista roku?

„Na Fotbalistu roku se těším, nevím, jak to dopadne, ale už to, že uplynul další rok a jsem mezi nominovanými, mě samozřejmě těší. Ve chvíli, kdy člověk hraje na profesionální úrovni osmnáct let, dojde mu, že není nikde garance, že se vám bude dařit a budete mít možnost získat každý rok takové individuální ocenění. Vážím si nominací, že ostatní dokážou ocenit mé výkony.“

Jak hodnotíte uplynulý rok 2016?

„Jako velice povedený, s Arsenalem jsme dokázali skončit v lize na druhém místě, chtěli jsme získat titul, ale i tak je to nejlepší umístění za posledních 10 let. Získal jsem Zlatou rukavici (cena v Anglii pro brankáře s největším počtem čistých kont - pozn. red.), i pro mě to byla úspěšná sezona. Dovršil jsem rekord v Premier League v počtu vychytaných nul, celkově to bylo velice úspěšný rok i díky tomu, že jsme se s reprezentací dostali na mistrovství Evropy, i když tam se nám to úplně nepovedlo.“