Bourák Zlatan! Po třicítce dal 250 gólů. Místo stárnutí umřu mladý, smál se

O tom, že jeho angažováním nešlápl Manchester United vedle, už jistě nikdo nepochybuje. Švédský útočník Zlatan Ibrahimovic předvádí na Old Trafford velké věci. Klubu pomáhá jak v Evropské lize, tak i v Premier League. V neděli přispěl jednou trefou k výhře 3:0 nad Sunderlandem. Obdivuhodné však je, že to byla jeho 250. soutěžní branka od 30. narozenin, které slavil v říjnu 2011.

Během pěti let nastřádat 250 branek? Ve věku nad 30 let? Kdekdo by kroutil hlavou. A vlastním očím nevěřili ani britští novináři, kteří švédskému útočníkovi tuhle cifru napočítali. Ibrahimovic neuvadá, naopak zraje jako víno.

„Zlepšuji se. Cítím, že jsem lepší a lepší. Skoro bych až řekl, že jsem jako Benjamin Button (filmová a literální postava z díla Podivuhodný případ Benjamina Buttona, pozn. red.) Stejně jako on jsem se narodil starý a zemřu mladý,“ pobavil reportéry po nedělním utkání se Sunderlandem.

United vyhráli s přehledem 3:0 a Zlatan ke třem bodům přispěl úvodním gólem, když si zpracoval přihrávku, otočil se a z hranice vápna poslal míč k tyči. V aktuální sezoně to byla jeho 28. trefa v dresu „rudých ďáblů“. V kariéře se dostal na cifru 482 a po třicítce je to jeho 250. zásah. Od roku 2011 na to vytáhlý útočník potřeboval 308 utkání.

Nejvíce se mu střelecky dařilo v Paris-Saint Germain. Před odchodem z AC Milán stihl za italský klub ještě 31 branek, po přesunu do francouzské metropole šla jeho čísla ještě více nahoru. Postupně nasbíral 35, 41, 30 a 49 zásahů. Špatně si nevede ani v Manchesteru. Ve 42 zápasech má zatím na kontě 28 gólů.

Zlatanova bilance v klubech od 30. narozenin Sezona Klub Góly Zápasy 2011/12 AC Milán 31 40 2012/13 PSG 35 46 2013/14 PSG 41 46 2014/15 PSG 30 37 2015/16 PSG 49 50 2016/17 Man. United 28 42

Kde hledat vysvětlení pro jeho výkony, které mají stoupající tendenci? Ibrahimovic se prý v současné chvíli cítí na vrcholu. V mladším věku přitom prošel slavnými celky jako třeba Juventus, Inter či Barcelona, ale gólově se tolik neprosazoval.

„S přibývajícím věkem už se nemohu na hřišti pohybovat jako před 15 lety, ale už tolik neplýtvám energií na věci, které jsou zbytečné,“ uvedl.

I díky němu je Manchester pod vedením Josého Mourinha v lize neporažen 21 zápasů v řadě a Ibrahimovic se během této série zapsal třináctkrát mezi střelce.

„Je vážně skvělý, navíc v perfektní kondici,“ řekl o něm Mourinho po nedělním zápase. „Ve čtvrtek bude znovu připravený. Souhlasím s tím, že se zlepšuje. Za celou sezonu neměl žádný zdravotní problém. Stále stíhá. Jediné, co jej zastavilo, byl třízápasový trest,“ dodal portugalský trenér.

V posledních týdnech se však stále čím dál více spekuluje, že v příští sezoně už barvy United hájit nebude a Old Trafford opustí. Smlouvu má pouze do konce června.

„Nemám k tomu nic nového, co bych fanouškům mohl vzkázat. Pořád se to řeší, ale nic není hotového. Za sebe mohu jen říci, že se nebráním ničemu,“ uvedl zkušený forvard před pár dny pro klubovou televizi.

„Není mi dvacet, abych si řekl, že mám před sebou dalších 10, 15 let kariéry. V 35 letech mi zbývá sezona, dvě, možná tři. Vše tak bude záležet na tom, co si bude přát klub. Jaká bude jeho vize,“ nastínil svou pozici při vyjednávání o nové smlouvě.