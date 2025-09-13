Předplatné

ONLINE: Plzeň - Olomouc. Duel sousedů v tabulce. Vyrazí Beran poprvé do akce za Sigmu?

Matěj Vydra rozhodl proti Karviné v nastavení z penalty
Matěj Vydra rozhodl proti Karviné v nastavení z penaltyZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Záložník Matěj Beran přestupuje z Jablonce do Olomouce
Viktoriáni slaví gól Tomáše Ladry
Daniel Vašulín poslal Olomouc proti Baníku do vedení
Michal Hlavatý z Liberce a Matěj Valenta z Plzně bojují o míč
Ahmad Ghali je novou posilou Sigmy Olomouc
Trenér Plzně Miroslav Koubek koučuje své svěřence
Olomoucký brankář Jan Koutný v akci
8
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Důležitý souboj v horních patrech tabulky nabízí 8. kolo Chance Ligy. Fotbalisté Plzně se po reprezentační přestávce představují doma proti Olomouci, nad kterou by rádi vyhráli. I kvůli předchozí ztrátě s Libercem se tým kouče Miroslava Koubka propadl na šesté místo právě za Sigmu, která naposledy porazila Baník. Hanáci by navíc mohli poprvé nasadit do akce reprezentačního záložníka Michala Berana. ONLINE přenos utkání sledujte od 15.00 na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta761016:719
2Slavia752015:517
3Jablonec74309:315
4Olomouc74125:313
5Zlín741210:813
6Plzeň733115:712
7Karviná740312:812
8Liberec72239:108
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava51134:54
14Ml. Boleslav611411:194
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů