ONLINE: Baník po pauze čelí Slovanu, Boleslav hraje v Teplicích. Zlín hostí Duklu

Fotbalová Chance Liga se vrací po reprezentační pauze pěti zápasy 8. kola. Vedle domácích duelů Plzně s Olomoucí a Slavie proti Karviné se představuje také Baník Ostrava. Výběr kouče Pavla Hapala od 15.00 po změnách v kádru doma bojuje s Libercem. Mladá Boleslav startuje v Teplicích. Zlín hostí pražskou Duklu. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta761016:719
2Slavia752015:517
3Jablonec74309:315
4Olomouc74125:313
5Zlín741210:813
6Plzeň733115:712
7Karviná740312:812
8Liberec72239:108
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava51134:54
14Ml. Boleslav611411:194
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

