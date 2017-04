Skalákova oslava postupu! Po křepčení na hřišti ho nosili na ramenou ve městě

Tenhle pocit řada fanoušků fotbalistů Brightonu nikdy v životě nezažila. Tým z přímořského města se vrací do nejvyšší anglické soutěže po 34 kolech. Není se co divit, že oslavy po včerejším vítězství 2:1 nad Wiganem stály za to. V jejich středu nechyběl ani český záložník Jiří Skalák.