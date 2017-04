Chytá nám Čech, překvapila Chelsea. Ten zářil v derby, Arsenal však padl

Chelsea v sobotu od 15 hodin hrála na hřišti Evertonu. Klub z Liverpoolu přejela 3:0, jistotě na hřišti ale předcházela úsměvná chyba na sociálních sítích. Když správce twitterového účtu Blues odtajnil fanouškům sestavu, místo stávající jedničky Thibauta Courtoise omylem napsal do základní jedenáctky Petra Čecha. Ten na Stamford Bridge nepůsobí od roku 2015.

Chelsea named Čech in their starting XI and quickly deleted the tweet!! 😂 😂 😂 pic.twitter.com/zoDgHciyv7