Guardiolovy plány v City. Chce utratit přes ŠEST miliard a vykrást rivala

Finišuje přetěžkou sezonu, poprvé poznává tvrdý oříšek práce v Premier League. Pep Guardiola úvodní rok vlády v Manchesteru City zakončí bez zisku trofeje, to se mu v trenérské kariéře ještě nestalo. Samozřejmě to nechce nechat jen tak. Dostal volnou ruku k nákupům a během léta v klubu chystá razantní změny. Španělský kouč hodlá investovat klidně 200 milionů liber (6,4 miliardy korun) a přivést až osm hráčů. Lační po kvalitních domácích borcích, cílí především na opory rozjetého Tottenhamu.

Je zvyklý vítězit, sbírat po hrstech velké trofeje. Jenže lovit triumfy v Anglii znamená nahazovat udici do pořádně hlubokého rybníku.

Guardiola tvrdou řeholi zažívá na vlastní kůži. Manchester City pod jeho vedením vypadl z Ligy mistrů (čtvrtfinále s Monakem), anglického FA Cupu (semifinále, Arsenal), i Ligového poháru (4. kolo, Manchester United).

Do konce ligové soutěže zbývají „Citizens“ odehrát čtyři zápasy – momentálně drží čtvrtou pozici a ještě se pořádně nadřou, aby uhájili příčku zajišťující alespoň kvalifikaci Ligy mistrů.

Vedení klubu přesto Guardiolově práci plně věří a chce ho podpořit pro další sezonu. Šejk Mansour dá španělskému kouči podle britských médií k dispozici 200 milionů liber (6,4 miliardy korun), aby v létě upravil kádr podle svých představ. Dostane tedy zhruba tolik, kolik utratil po svém příchodu do klubu v loňském létě.

Dá se čekat pořádný vítr. Guardiola se chystá podepsat až osm nových hráčů, sedmi členům stávajícího kádru naopak končí smlouva. Mezi ně patří letité opory jako Pablo Zabaleta, Yaya Touré, odejít by měl i obránce Bacary Sagna.

A Guardiolovy priority? Trenér neskrývá touhu přivést domácí hráče z Anglie a z nich vytvořit jádro nového týmu. Nejvíc se zamiloval do Tottenhamu, kde vlastní přesně takové typy fotbalistů, které si do své koncepce přeje.

Pošťuchování kolem Dele Alliho

„Citizens“ už před rokem neúspěšně lanařili krajního obránce či křídlo Kylea Walkera (26let), zájem obnoví i v nadcházejícím přestupovém období. Cílem byl i další krajní hráč Danny Rose (26 let), který však od února nehraje kvůli zraněnému kolenu. Další variantou jsou i španělský reprezentant z Arsenalu Héctor Bellerín (22 let), případně Jose Gaya (21 let) z Valencie.

Guardiolovi by se moc hodil střední záložník Spurs Dele Alli. Jeden z největších anglických talentů současnosti se přísnému kouči hodně líbí. Nedávno kolem komety Premier League vznikla prudká hádka. Jméno jednadvacetiletého šikuly měl v souvislosti se zájmem City zmínit exbarcelonský záložník Xavi, svá tvrzení později popřel. Jenže oheň byl na střeše a zástupci Tottenhamu soptili.

„Mauricio Pochettino (trenér Tottenhamu) může zůstat v klidu. Dele Alli bude i příští sezonu jeho hráčem, tím jsem si jistý. Je to skvělý, mladý fotbalista z Anglie, ale nechceme ho,“ zdůraznil Guardiola. Jenže podobných prohlášení už ve fotbale bylo, a pak se fotbalista o pár dní stěhoval za obří sumu do nového klubu…

Guardiola bude pro svou druhou sezonu na Ostrovech zřejmě hledat i gólmana, tah s exbarcelonským Claudiem Bravem příliš nevyšel. Chilský gólman v Premier League příliš často chybuje, na jaře přepustil pozici jedničky Argentinci Willymu Caballerovi.