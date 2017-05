Kalasova (ne)jasná ruka. Tohle nám vzalo finále? štve kouče Fulhamu

Vypadalo to jako běžný souboj. Olomoucký rodák kryl útočníka Yanna Kermoganta, který však do obránce Fulhamu strčil a v následujícím souboji oba zahráli rukou. Zkušený anglický sudí Martin Atkinson viděl pouze tu Kalasovu a nařídil penaltu pro svěřence trenéra Jaapa Staama.

Chybně. Z opakovaných záběrů lze jasně poznat, že první, kdo se provinil proti pravidlům, byl domácí hráč. Kalasova následná ruka jen vyústila z přirozeného pohybu po souboji. „Reading dal v obou zápasech gól po těžkých situacích na posouzení,“ řekl po utkání kouč Fulhamu Slaviša Jokanovič.

VIDEO: Penaltová situace z utkání Reading - Fulham

„Na druhou stranu po zákroku na Lucase Piazona jsme také mohli kopat penaltu, ale sudí ukázal, že nemá stejná kritéria pro oba týmy. Je jedním z nejlepších v Anglii, mezinárodní arbitr. Nebudu si stěžovat, jen říkám, že jsme obrovsky zklamaní, že jsme šanci na finále ztratili kvůli takovému rozhodnutí,“ dodal.

I přesto si Fulham vypracoval spoustu zajímavých střeleckých možností, domácí tlačil a v posledním minutách přispěchal do pokutového území vypomoct i brankář Marcus Bettinelli. Vyrovnat se však už nepodařilo.

„Těch příležitostí bylo opravdu mnoho. Dominovali jsme, hráli na riziko, avšak nedali gól. I tak jsem na své hráče hrdý,“ pokračoval srbský trenér, který během hráčské kariéry nastupoval i za Chelsea.

Kalasova budoucnost: Hostování ve Fulhamu?

S brzkým vypadnutím před branami finále ve Wembley se v následujících týdnech bude řešit i budoucnost českého reprezentačního obránce. Jednání mezi Chelsea a Fulhamem o jeho setrvání na Craven Cottage již nějakou dobu probíhají.

Otázkou zůstává, jak by případné Kalasovo angažmá vypadalo. „Pokud by se postoupilo, asi by to bylo tak, že bych šel do Fulhamu na přestup. Pokud ne, myslím si, že vzhledem i k finančním možnostem klubu, by se to řešilo asi jinak,“ uvedl na začátku května 24letý obránce pro iSport.cz.

Trenér Jokanovič má však od vedení klubu ujištění, že všechny opory z uplynulé sezony bude mít k dispozici i pro příští ročník. „Počítám s tím, že zůstanou. Příští sezona bude komplikovaná, jako každá jiná v Championship, ale my se budeme tlačit dopředu, abychom si zajistili přímý postup,“ uvedl.