Nová jednička pro City? Guardiola láká brazilce Edersona za rekordní sumu

Španělský kouč zareagoval na první sezonu v trenérské kariéře, při které skončil bez trofeje, čistkou v kádru. Skončil brankář Willy Caballero, krajní obránci Bacary Sagna, Gael Clichy a Pablo Zabaleta i křídelník Jesus Navas. Po pěti rozlučkách přišla ta příjemnější část - nákupní horečka.

První novou posilou se stal portugalský záložník Bernardo Silva, jeden z tahounů Monaka, které dokráčelo do semifinále Ligy mistrů a získalo i francouzský titul. Citizens podle informací britských médií zaplatili 43 milionů liber, tedy 1,3 miliardy korun.

