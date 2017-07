Chelsea bojuje o Lukaka! Dorovnala United, ale nechce platit agenta

Tak tohle vypadá ještě na pěkný thriller. Mistrovská Chelsea, kde se údajně vzteká kouč Antonio Conte, že se klubu nedaří sehnat posily podle jeho gusta, se vložila do boje o hodně žhavé zboží: Romela Lukaka z Evertonu, o němž se mluvilo už jako o prakticky hotové posile Manchesteru United.

United měli nabídnout Evertonu za belgického ostrostřelce 75 milionů liber (asi 2,2 miliard korun) a Lukaku už měl prý co nevidět vyrazit do Los Angeles na lékařskou prohlídku. Chelsea ale podle BBC nabídku Reds dorovnala a čeká na reakci hráče, jemuž slíbila stejný plat jako United.

Blues údajně vsází na to, že se Lukaku bude rozhodovat také podle svého srdce. Když totiž v roce 2011 poprvé do Chelsea přišel, nechal se slyšet, že o angažmá na Stamford Bridge snil od svých deseti let.

Do hráčova rozhodování ovšem může výrazně zasáhnout i jeho hvězdný agent Mino Raiola. Ten má totiž podle deníku The Telegraph zálusk na provizi za jeho přestup kolem 10 milionů liber. A ty už Chelsea navíc k už tak astronomické přestupové částce dát nechce. Věří totiž, že se Lukaku bude chtít rozhodnout hlavně podle sportovních cílů. Jak tahle sága dopadne?