Conte popíchl Tottenham: Nejsou velký klub! Chválí střelce Kanea

Přestupová válka se rozhořela naplno. A nejde jen o to, kdo podepíše kterého hráče, zástupci velkoklubů se do sebe pouštějí i kvůli přestupům, které se vůbec neuskuteční. Takový je případ Antonia Conteho, který si rýpl do šéfa konkurenčního Tottenhamu. Druhý tým uplynulé sezony podle slov italského kouče nemusí nikoho podepisovat, protože stejně nemá ambice na zisk trofejí.

Tottenham zatím jenom prodával, klíčového beka Kylea Walkera pustil do Manchesteru City za 45 milionů liber (1,3 miliardy korun). Kolonka příchodů u britského vicemistra zeje prázdnotou. Spolumajitel a předseda představenstva Spurs, Daniel Levy, to v nedávném rozhovoru obhajoval, když řekl, že jeho klub nemusí podepisovat nové hráče, pokud důvěřuje své akademii.

Zároveň odsoudil horentní sumy vyplácené za hvězdné posily. "Pokud klub zaplatí v přestupovém období o 200 milionů liber víc, než vydělá, nedá se to dlouhodobě udržet," řekl britský byznysmen.

Takový přístup se ale nelíbí Antoniu Contemu, trenérovi britského mistra Chelsea, který si do londýnského rivala rýpl. Řekl, že podle jimi nastavených ambicí rozhodně nejsou velkým klubem. "Když Tottenham nevyhraje titul, není to pro ně tragédie. Když se nedostanou do Ligy mistrů, není to tragédie. Ani když vypadnou z Evropské ligy s Gentem. Pro Chelsea, Arsenal, City, United nebo Liverpool by byla," řekl Conte britským médiím. "Musíte pochopit, jaký status ten klub má," dodal.

"Každý tým musí vědět, jaké má ambice. Pokud chtějí vyhrát Premier League a hrát Ligu mistrů, musí kupovat drahé hráče," je si jistý italský stratég. Ne ve všech ohledech si ale potřeboval do soupeře rýpnout, vyzdvihl například jednu z jeho největších hvězd.

"Kdybych musel koupit útočníka, vybral bych si Harryho Kanea. Při současné situaci na trhu by stál alespoň 100 milionů liber," vysekl Conte pochvalu na adresu nejlepšího střelce posledních dvou ročníků Premier League.

Italský kouč skutečně útočníka potřeboval, vybral si však jinde. Jako náhradu za Diega Costu přivedl Álvara Moratu z Realu Madrid za 60 milionů liber (1,75 miliardy korun).