Klopp odmítá 2,6 miliardy a vzkázal Barceloně: Liverpool nemusí prodávat!

Liverpool podle britských a španělských médií odmítl i vylepšenou nabídku Barcelony na přestup Philippeho Coutinha. Katalánský velkoklub chtěl za pětadvacetiletého záložníka zaplatit 100 milionů eur (2,6 miliardy korun), čímž by se Brazilec stal jedním z nejdražších hráčů v historii.

Barcelona nejprve za Coutinha v červenci nabídla 80 milionů eur, posléze ještě přidala. Sám fotbalista už s podmínkami smlouvy ve Španělsku souhlasil, jenže chystaný transfer narazil na neoblomný postoj trenéra "Reds" Jürgena Kloppa, který několikrát prohlásil, že Brazilec je neprodejný.

"Liverpool není klub, který musí prodávat své hráče. To je vytesané do kamene, takže nakonec vůbec nezáleží na tom, kolik nabídnou," řekl Klopp televizi Sky Germany. "Neexistuje žádná částka, za kterou ho pustíme," dodal německý kouč.

Barcelona se zaměřila na Coutinha krátce po odchodu jeho krajana Neymara do Paris St. Germain, který za přestup zaplatil rekordních 222 milionů eur. Španělský vicemistr však chce brazilského hráče získat spíše jako nástupce tvořivého záložníka Andrése Iniesty; jako přímou náhradu za křídelníka Neymara si Barcelona vyhlédla Francouze Ousmanea Dembélého z Dortmundu.

Coutinho přišel do Liverpoolu před čtyřmi lety za 8,5 milionu liber (asi 246 milionů korun) z Interu Milán. Postupem času se vypracoval v jednu z největších hvězd anglické ligy a ve 181 soutěžních zápasech nastřílel 42 gólů. Rodák z Ria de Janeiro na začátku letošního roku prodloužil s Liverpoolem smlouvu do roku 2022. Coutinhův kontrakt neobsahuje žádnou výstupní klauzuli.

Bývalý dlouholetý kapitán a legenda Liverpoolu Steven Gerrard se však domnívá, že Coutinho by si odchod do Barcelony mohl nakonec vytrucovat. Připomněl, že v minulosti z anglického klubu odešli na Nou Camp argentinský obránce Javier Mascherano nebo uruguayský útočník Luis Suárez.

"Je to těžká situace. Několik jihoamerických fotbalistů už v minulosti řeklo, že jejich snem je hrát za Barcelonu. Liverpool se ho nevzdá snadno, ale je to na samotném hráči, který možná bude muset s klubem do války, aby ho pustil," uvedl Gerrard pro BT Sport.