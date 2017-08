Tottenham bez posil? Kupte hvězdy, co nemusím googlit, žádá obránce

Sedmadvacetiletého anglického reprezentanta ohromuje síla Chelsea či Manchesteru City a žádá své zaměstnavatele, aby posílili stejně silně, jako jejich konkurenti. „Neříkám, že musíme koupit deset lidí. Chtěl bych dva, tři velké hráče. Ne někoho, jehož jméno si musím vygoolglit, abych zjistil, o koho jde," řekl levý bek.

Rose ukázal i na jedno konkrétní jméno, v bílém dresu severolondýnského klubu by si přál krajana Rosse Barkleyho, který by se rád posunul z Evertonu do věhlasnějšího mužstva. Ačkoli je rád, že Tottenham pod vedením Mauricia Pochettina hojně využívá talenty ze své akademie, rád by v týmu viděl hvězdy, které přicházely například v době, kdy "Spurs" koučoval Harry Redknapp.

„Když tu byl Harry, podepsal Rafu van der Vaarta. Řekl jsem si: Wow, jak se mu to povedlo? Přesně takové hráče potřebujeme. Zvedlo by mi náladu, kdybych viděl, jak k nám přichází takový top hráč, všechny by to motivovalo, aby bojovali o své místo," je si jistý obránce, který v severolondýnském celku působí už deset let.



Neodpustil si ani poznámku směrem k majiteli Danielu Levymu, který by podle něj měl platit hráčům peníze, které si zaslouží, aby mu náhodou neutekli do movitějších klubů, jako nedávno pravý bek Kyle Walker.

Roseovo prohlášení rozdělilo fanoušky londýnského klubu. Jedněm se nelíbí, že sedmadvacetiletý hráč podrývá reputaci vlastního klubu. Na jejich straně je i bývalý kapitán Manchesteru United Garry Neville, toho času televizní expert. "Co si Danny Rose sakra myslí?" napsal bývalý bek na Twitter. Jiní si ale s Rosem notují, neboť jsou rádi, že se k přestupové politice klubu konečně někdo vyjádřil kriticky.

Tottenham vstoupí do nové sezony v neděli ve 14:30 na hřišti nováčka z Newcastlu. Pokud se do té doby nic nezmění, začne nový ročník Premier League jako jediný celek, který ještě nepodepsal novou posilu. Na cestě je podle spekulací britských médií pouze argentinský brankář Paulo Gazzaniga ze Southamptonu. Tam za posledních pět let odehrál jen 23 zápasů, minulou sezonu strávil na hostování ve Vallecanu v druhé španělské lize.