Bez Lukaka, ale silnější! Everton v čele s Rooneym působí atraktivně

„Wayne Rooneyyy! Tohle jméno si zapamatujte!“ Toto velmi důrazně říkal do mikrofonu jednoho říjnového odpoledne roku 2002 komentátor po krásné a vítězné trefě tehdy ještě šestnáctiletého mladíka, který skolil Arsenal. Opravdu to nebyl jen výkřik do tmy. O necelé dva roky později přestoupil anglický fotbalista do Manchesteru United, kde mnoho let zažíval krásné období, které mu v reprezentaci dokonce vyneslo kapitánskou pásku.

Rooney sice o pár let zestárl, vypadalo mu mnoho vlasů, které si následně nechal opakovaně nastřelit, ale z fotbalových kvalit toho moc neztratil. Hned při svém evertonském comebacku se v přípravě uvedl přenádhernou trefou z pětatřiceti metrů. Svůj skvělý pohyb a přehled ve vápně pak ukázal také v obou dosavadních soutěžních utkáních.

První kolo Premier league proti Stoke nicméně dalo Evertonu zabrat. Rozhodl jediný gól, který vstřelil právě jednatřicetiletý útočník po výborném náběhu a hlavičce do protipohybu brankáře.

Další soutěžní utkání na stařičkém stadionu Goodison park, tentokrát proti Hajduku Split v rámci play-off Evropské ligy. Už za stavu 1:0 se Rooney skvěle zorientoval ve vápně a pod tlakem poslal milimetrovou přihrávku na skórujícího Gueyeho.

„Oproti dřívějšku jsem o hodně chytřejší hráč. Moje hra dost změnila a jsem si jistý, že to lidé v následujících týdnech uvidí. Hlavně doufám, že ta změna prospěje týmu,“ vyjádřil se stodevatenáctinásobný anglický reprezentant. Zatím se jeho přání plní nad očekávání.

Nehledě teď na Wayna Rooneyho (z Manchesteru United přišel zadarmo, pozn. red.) působí zatím Everton, především papírově, silnějším dojmem než v posledních letech. Na osu kolem kapitána Jagielky, stálice v podobě halva Leightona Bainse, křídelníka Mirallase nebo například defenzivního štítu Morgana Schneiderlina, který má v Premier league přes 270 startů, se nabalují hodnotné posily.

Napřed Davy Klaassen. Hráč, který už měl v 24 letech holandské lize odehraných 126 zápasů, ve kterých vstřelil z pozice záložníka velmi solidních 44 gólů. Z Ajaxu Amsterdam se tradičně odchází ve velmi mladém věku. I Klaassenovi už byla Eredivisie malá a za 27 milionů eur se tak stěhoval do Anglie.

Pak gólman Jordan Pickford. Jeden z mála chvályhodných věcí na celé loňské sezóně Sunderlandu, který nejvyšší anglickou soutěž zakončil na posledním místě. O třiadvacetiletém brankáři se mluví jako o možné budoucí jedničce anglické reprezentace. Přestoupil za 28,5 milionů eur.

Další drahá zásilka přišla do přístavního města z Burnley. Stoper Michael Keane, který prošel mládeží Manchesteru United, napřed spíše paběrkoval mezi různými kluby Premier league, až se konečně usadil v kádru „The Clarets“. Tam se za dva a půl roku vyprofiloval v důležitého hráče, což vyústilo v přestup do týmu z města u Merseyské zátoky. Částka transferu byla shodná jako u Pickforda.

A zatím poslední, pro Everton rekordní přestup. Ze Swansea přišel za bezmála 50 milionů eur (asi 1,3 milardy korun) Gylfi Sigurdsson. Spolehlivý záložník, který je jedním z hlavních strůjců úspěchu islandské reprezentace v posledních letech. Ten se dočkal velkolepého přivítání plného stadionu před výkopem zmíněného utkání Evropské ligy proti Splitu. Ostrý zápas v novém působišti má teprve před sebou, i když už ví, jaké to mít na sobě dres "Blues".

Jeho Olafur totiž přidal na Twitter fotku, na které stojí dvanáctiletý Gylfi před sochou Dixieho Deana u stadionu Evertonu oblečený do klubových barev. Tou dobou byl dnes sedmadvacetiletý Islanďan u liverpoolského klubu podavačem míčů. „Teď jsem opět v modrém a jsem za to šťastný," komentoval svoji vzpomínku.

Celkově loni sedmý tým Premier league vysázel v létě za přestupy téměř 140 miliónů eur a určitě pomýšlí výše, než na příčky z posledních posledních sezón.