Vydra vystřelil postup Derby, Skalák a Matějů pomohli Brightonu k výhře

Český obránce Aleš Matějů si připsal premiérový start za Brighton, když ve vítězném utkání Carabao Cupu proti Barnetu odehrál celý druhý poločas. Letní posila účastníka Premier League tak byla u toho, když James Tilley vstřelil v 53. minutě vítězný gól. Celé utkání pak odehrál na pravé straně zálohy český reprezentant Jiří Skalák.

Vydařené utkání prožil také útočník Matěj Vydra, jenž si v 53. minutě zápasu na hřišti Grimsby Town postavil míč a proměněnou penaltou vystřelil svému týmu postup. Účastník čtvrté nejvyšší soutěže ale svého druholigového soka potrápil.

VIDEO | Fanoušek zachytil proměněnou penaltu Matěje Vydry

The only good part about tonight 😂😂 #dcfc @dcfcofficial #dcfcfans @vydra_92 pic.twitter.com/sEfrSpLPBP