Fanoušci v Anglii opěvují Štěcha! Chytil penaltu a vyjel po rozhodčím

Viděli jste ho? Ten nám vychytá postup! Takové debaty vedou fanoušci v Lutonu už čtvrtý víkend v řadě a důvodem je český brankář Marek Štěch.

Tentokrát zaujal v sobotním utkání čtvrtého kola na hřišti Mansfieldu (2:2), kde jeho tým v závěrečných minutách stáhl ztrátu dvou branek, ale v páté minutě nastavení proti němu byla nařízena penalta.

Domácí útočník James Spencer si postavil míč a poslal jej k levé tyči. Tam se ale natáhl český dlouhán a míč vyrazil. „Vždycky koukám, kde hráč stojí. Přišlo mi, že stojí hodně vpravo, proto jsem tušil, že bude střílet doleva. Dal jsem na svůj instinkt a naštěstí se to vyplatilo,“ uvedl pro deník Luton Today.

VIDEO | Chycená penalta a bouřlivá oslava Marka Štěcha proti Mansfieldu

Fanoušky však více zaujala následná oslava. Brankář, jenž je znám svou vášní, se nechal unést euforií a rozeběhl se za rozhodčím Rossem Joycem, kterému k odpískané penaltě něco řekl a uviděl žlutou kartu.

„Byl jsem trochu naštvaný, protože když jsem to viděl, ruka to podle mě nebyla,“ řekl Štěch, který to dal sudímu patřičně najevo. Právě jeho vášní pro hru i výbornými zákroky si získal fanoušky.

„Jiná třída. Brankáři, jako jsi Ty, vyhrávají ligy. Zákroky jsou stejně důležité jako góly,“ napsal Ian MacBeth. Další ho přirovnávají k hrdinovi, zvířeti a často zaznívá i legenda. „Když nebudeš na konci sezony v nejlepší jedenáctce ligy, tak jenom proto, že do ní přijde De Gea,“ věří Ricky Broadhurst.

Z Marka Štěcha se navíc stává penaltový odborník. Pokutový kop totiž chytil už v prvním kole proti Yeovilu (8:2), kde v minulosti působil. A není to náhoda.

„Na penaltách jsme s Kevinem Deardenem (trenérem brankářů) a Petem Bookerem (analytik) zapracovali. Pete sbírá klipy a společně penalty soupeřů sledujeme před zápasy. Zatím to vychází,“ upozornil na stoprocentní bilanci.

Spolupráci s realizačním týmem si Marek Štěch pochvaluje. „Jsem za chycené penalty šťastný, ale musím říct, že polovina práce jde za Kevem a Petem, kteří odvádí dobrou práci.“

VIDEO | Tímto fantastickým zákrokem přispěl k výhře nad Colchesterem

That @Stechy100 save gets better the more you look at it #COYH 👏👏👏 pic.twitter.com/EBfT2DLuEa