Kouč mezi tyčemi? Mourinho chytal pro charitu, dostal žlutou za zdržování

Mourinho býval záložníkem, ale jeho kariéra nebyla, mírně řečeno, zrovna hvězdná. Portugalec pověsil kopačky na hřebík už ve čtyřiadvaceti. Teď se po více než dvaceti letech skvělé trenérské kariéry aktivně vrátil na zelený pažit, v rámci týmu Alana Shearera ale musel nastoupit jako brankář.

Krátce po 60. minutě za stavu 2:1 pro jeho mužstvo nahradil Mourinho za bouřlivých ovací legendárního brankáře Davida Jamese. A už během minuty si sudí psal jeho jméno o notýsku, impulzivní kouč totiž zdržoval už u svého prvního výkopu a dostal za to žlutou kartu.

I'm in stitches man. Just look at Mourinho in goal😂 pic.twitter.com/5xKo6Nm1T2 — Jordan Clarke (@FourFourJordan) September 2, 2017

Na začátku 76. minuty navíc Mourinho musel zkousnout inkasovaný gól z kopačky Chrise Edwardse, basáka kapely Kasabian, který znamenal vyrovnání. Tradičně po mourinhovsku se ale zlobil. "Neměly by se kopat penalty, ten gól byl z ofsajdu," rýpl si v žertu v rychlém rozhovoru.

Při pokutových kopech jeho mužstvo prohrálo a Mourinho nechytil ani jedinou penaltu, sám se ale k jedné postavil jako střelec a s přehledem ji proměnil.

Jose Mourinho's penalty this afternoon. Take note @RomeluLukaku9 😂😂 pic.twitter.com/whv6owm4oi — The Man Utd Way (@TheManUtdWay) September 2, 2017

54letý portugalský stratég se při zápase pro dobrou věc musel dobře bavit. Vážnou tvář neudržel například při vtípku šéfa jeho týmu, Alana Shearera. "Včera jsem se dozvěděl, že nás posílí ten nejlepší trenér všech dob. Sir Alex Ferguson ale nakonec nemohl, tak tu máme toho druhého nejlepšího," pronesl s úsměvem bývalý kanonýr Newcastlu.

Shearer: 'Sadly the greatest ever manager couldn't be here, but we've got the 2nd greatest.'



SAF & Mourinho pic.twitter.com/U10zWEqqoS — That's Football! (@ThatsFootballTV) September 2, 2017