Schick má čich na góly! Zlepšil se, dřív byl hračička, chválí ho kouč

V létě to byla sledovaná kauza. Přestoupí Patrik Schick do AS Řím, nebo do skromnější Sampdorie Janov? Každým dnem se situace vyvíjela jinak. Nakonec však mladý útočník zvolil cestu do menšího klubu a zpětně rozhodně nemůže litovat.

V neděli se AS a Sampdoria potkali potřetí v aktuální sezoně. Dosud pokaždé duel dopadl výhrou Římanů. V lize vyhráli 3:2 a v lednovém pohárovém duelu nadělili Schickově družině čtyři góly. Za třetí výhrou směřovali i nyní, ale plány na tři body jim překazil právě český útočník.

Trenér Giampaolo jej poslal na hřiště v 69. minutě za stavu 1:2 a po 83 vteřinách už zvedal ruce radostně nad hlavu. Sparťanský odchovanec si ve vápně zpracoval míč po Murielově přihrávce, uvolnil se a překonal polského brankáře Szczesnyho. Byl to nejrychlejší gól střídajícího hráče v této sezoně italské ligy.

VIDEO: Gól Patrika Schicka

„Dnes mu to opravdu sedlo. Má v sobě velkou osobnost a zdobí ho kvalitní technika a góly prostě umí vycítit,“ rozplýval se po zápase italský kouč po Schickově pátě ligové trefě.

Podle jeho slov prošel český reprezentant značným progresem a je jiným hráčem, než když do Sampdorie přicházel ze Sparty. „Výrazně se od té chvíle zlepšil. Dříve to byl takový „hračička“, zatímco nyní je velmi odhodlaný a soustředěný,“ uvedl Giampaolo.

Jednadvacetiletého forvarda stáhl poprvé po třech zápasech ze základní sestavy, ale prý se nejedná o nic zarážejícího. „Nemohu tvrdit, že bude hrát pořád. To nejde,“ reagoval.

Schick dal v této sezoně pět ligových branek, z toho čtyřikrát nastupoval do zápasu jako střídající hráč. Když se k tomu připočítají dvě pohárové trefy, blíží se ke své bilanci (9 branek) z minulé sezony v dresu Bohemians 1905.