Vyznamenání pro Jankta! V Udine si český talent pojistili do roku 2021

Záložník Jakub Jankto je v kurzu a tato zpráva to opět potvrzuje. Český reprezentant se dohodl na prodloužení smlouvy s Udine. Italskému klubu se jednadvacetiletý záložník, o kterého se údajně zajímaly Arsenal nebo Leicester, upsal do konce června 2021. Jedenáctý celek Serie A o tom informoval na svých internetových stránkách.

Jankto přišel do Udine v roce 2014 ze Slavie a po hostování v druholigovém Ascoli v minulé sezoně se v tomto ročníku vypracoval mezi stálé členy základní sestavy. V dosavadních 31 kolech nastřílel pět branek a na další čtyři přihrál.

Jankto patří k oporám národního týmu do 21 let, s kterým ho v létě čeká mistrovství Evropy. Dobré výkony mu také vynesly nominaci do reprezentačního áčka. Za něj poprvé nastoupil v březnové přípravě proti Litvě a k výhře 3:0 přispěl jedním gólem. O pár dní později byl i v základní sestavě pro kvalifikační duel v San Marinu.