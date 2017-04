Gólový Schick! Gól dal kuriózně ramenem, Sampdoria ale padla

Schickův gól do sítě Sassuola byl poměrně kuriózní. Argentinský obránce Silvestre vystřelil, trefil však českého spoluhráče, od jehož ramene se míč odrazil do brány.

Po změně stran ale domácí otočili stav a velkou zásluhu na tom měl se dvěma asistencemi Pellegrini. Nejprve vyslal před bránu Ragusu a ten křížnou střelou vyrovnal, o chvíli později jeho rohový kop hlavou zužitkoval Acerbi a Sassuolo po šesti zápasech vyhrálo.

VIDEO | Schick dal hodně kuriózní gól

Don't mind me. I'm Patrik Schick and I'm casually scoring goal after goal. pic.twitter.com/uJnJviblZj — Ondra Paul (@OndraPaul) April 15, 2017

Hráči AC Milán vstoupili do derby aktivněji a vypracovali si několik nadějných šancí, z nichž jedna skončila dokonce na tyči. Inter ale postupně přebíral otěže a v 36. minutě otevřel skóre, když Gagliardini našel dlouhým pasem Candrevu a ten překonal mladého gólmana Donnarummu.

Inter dal v prvním poločase ligového derby gól poprvé od října 2012. Candreva skóroval v obou milánských střetnutích této sezony, což se naposledy v dresu Interu povedlo Militovi v ročníku 2011/12.

O osm minut později vedli domácí o dva góly. Perišič poslal míč po zemi do vápna a nehlídaný kapitán Icardi zakončil do odkryté branky. Inter pak ale polevil a hosté toho dokázali využít.

Naději vykřesal sedm minut před koncem Romagnoli a v sedmé minutě nastavení po rohovém kopu skóroval o břevno Zapata. Jeho trefu potvrdila rozhodčímu Orsatovi branková technologie.

Sudí původně nastavil pět minut, přesto se hrálo až téměř do 98. minuty. "Inter posledních 25 minut zdržoval, arbitr to zaznamenal a nastavil adekvátní čas. Čtvrtý sudí nám řekl, že místo pěti minut bude nastavení mít šest," řekl trenér AC Milán Vincenzo Montella pro Premium Sport. "Zápas končí, když určí rozhodčí. Měli jsme být pozornější. Je to znepokojující, neboť je to derby a vítězství by nás v tabulce posunulo před AC Milán," doplnil jeho protějšek Stefano Pioli.

Juventus vedl v Pescaře od 23. minuty, když po Cuadradově přihrávce do odkryté branky zakončil Higuaín a vstřelil 200. gól v elitních evropských ligách: 107 jich dal za Real Madrid, 71 za Neapol a 22 za "Starou dámu". O dvacet minut později navíc načal třetí stovku zásahů. Svěřenci Zdeňka Zemana získali z posledních sedmi zápasů jen dva body a na nesestupové pozice ztrácejí po výhře Empoli 2:1 na hřišti Fiorentiny už 12 bodů.

V 54. minutě musel útočník Juventusu Dybala opustit hřiště kvůli zranění kotníku po zákroku Muntariho. Podle trenéra turínského celku Massimiliana Allegriho by ale měl Dybala stihnout středeční odvetu čtvrtfinále Ligy mistrů v Barceloně. K vítězství 3:0 v prvním utkání přispěl argentinský forvard dvěma brankami.

V souboji týmů z horních pater tabulky se proti AS Řím dařilo na začátku lépe Bergamu, které od 22. minuty vedlo zásluhou Kurtiče. Krátce po změně stran ale po Salahově přihrávce skóroval Džeko a vstřelil 25. gól v sezoně. Následně byli domácí aktivnější a několikrát nastřelili brankovou konstrukci, skóre však neotočili a neprodloužili sérii čtyř vítězství. Atalanta počtvrté za sebou bodovala.

Zatímco první dějství duelu Neapol - Udine nepřineslo příliš zajímavých příležitostí, po změně stran domácí úřadovali. Tři minuty po přestávce se po Jorginhově přihrávce za obranu trefil nejlepší neapolský střelec Mertens a připsal si gól číslo 21. Na druhé straně trefil Zapata tyč, vzápětí ale Neapol zvýšila náskok zásluhou Allana.

Definitivně rozhodl o výhře Partenopei Callejón a svěřenci Maurizia Sarriho získali z posledních šesti zápasů 16 bodů. Záložník Jakub Jankto odehrál 77 minut a byl u první porážky Udine od 26. února.

Janov, znovu vedený koučem Ivanem Juričem, vedl od 10. minuty nad favorizovaným Laziem, když se po Palladinově centru hlavou prosadil Simeone. Římané ale ještě do přestávky vyrovnali, když v závěru poločasu dostali k dispozici pokutový kop. Biglia jej sice neproměnil, gólman Lamanna ale míč vyrazil pouze k neúspěšnému exekutorovi, který pak míč do branky dorazil.

V 78. minutě vrátil domácím vedení Pandev, jenž nejúspěšnější období kariéry prožil právě v Laziu. V nastavení ale stanovil konečný stav 2:2 střídající Alberto.

Ladislav Krejčí odehrál posledních šest minut za Boloňu v Palermu. Jeho tým pouze remizoval 0:0 a už tři zápasy nedokázal vstřelit branku. Palermo s novým koučem Diegem Bortoluzzim ztrácí na záchranu 10 bodů.

Italská fotbalová liga - 32. kolo:

Inter Milán - AC Milán 2:2

Branky: 36. Candreva, 44. Icardi - 83. Romagnoli, 90.+7 Zapata

Pescara - Juventus Turín 0:2

Branky: 23. a 43. Higuaín

AS Řím - Bergamo 1:1

Branky: 50. Džeko - 22. Kurtič

Cagliari - Chievo 4:0

Branky: 40. a 89. Joao Pedro, 11. Borriello, 15. Sau

FC Janov - Lazio Řím 2:2

Branky: 10. Simeone, 78. Pandev - 45.+2 Biglia, 90.+1 Alberto

FC Turín - Crotone 1:1

Branky: 66. Belotti z pen. - 81. Simy

Fiorentina - Empoli 1:2

Branky: 64. Tello - 37. El Kaddúrí, 90.+2 Pasqual z pen.

Palermo - Boloňa 0:0

Sassuolo - Sampdoria 2:1

Branky: 49. Ragusa, 56. Acerbi - 28. Schick

Neapol - Udinese 3:0

Branky: 48. Mertens, 63. Allan, 72. Callejon