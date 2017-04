Schickův gól snů! Krásně si přehodil obránce, pak mu utekl a skóroval

Obdiv si Schick od fanoušků vysloužil za svoji akci z 21. minuty. Přijal přihrávku od zády k brance soupeře, prvním dotekem si přehodil zahanbeného obránce Giana Marca Ferrariho, který nestíhal reagovat a Schickovi se od té chvíle už díval jen na záda. Český reprezentant upaloval sám za kořistí. Zakončení? Nekompromisní do protipohybu brankáře Alexe Cordaze.

To však byla ze strany domácích poslední gólová radost. Crotone dvěma góly po přestávce skóre otočilo.

VIDEO | Podívejte se na Schickův excelentní gól

Classic Bergkamp flick from Schick to put score his 10th serie A goal of the season 👏⚽ #sampcrotone pic.twitter.com/gUl3MYNJV3