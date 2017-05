Schick se rozhodl pro Juventus! Pomohl Nedvěd, stát bude stamiliony

Přestupová bomba tiká. Patrik Schick odsouhlasil přestup do Juventusu, který se finalizuje. „Transfer může být oznámen už příští týden po finále Ligy mistrů,“ říká zdroj deníku Sport. Přestupní částka se vyšplhá na 25 milionů eur (660 milionů korun). Nebýt klauzule, byla by ještě vyšší. I tak je to téměř šestinásobek sumy, kterou před rokem vyinkasovala Sparta. Ovšem díky procentům ze zisku se „nažvejkne“ znovu.