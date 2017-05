Ranec za Schicka! Sparta vydělá na jeho přestupu dalších 53 milionů

4,5 milionu eur utržila Sparta prodejem Patrika Schicka do Sampdorie Janov minulé léto. Teď, kdy má reprezentační útočník nakročeno do Juventusu, podle informací iSport.cz vydělá na jeho dalším prodeji lehce přes dva miliony eur (v přepočtu 53 milionů korun). Vyplývá to ze smlouvy, kterou letenský klub uzavřel. Díky ní má nárok na deset procent ze zisku.

V případě Sparty platí: čím vyšší bude přestupní částka, tím vyšší bude její bonus. A při klauzuli 25 milionů eur (660 milionů korun), kterou Juventus a některé další kluby již aktivovaly, si tak přijde na dva miliony eur, tedy oněch 53 milionů korun.

O to víc ji může mrzet, že se poměrně nedávno Sampdoria nedomluvila s Patrikem Schickem a jeho agentem Pavlem Paskou na prodloužení kontraktu. Finančně byl prý značně vylepšen, jenže měl v sobě zakořeněný i ten háček, že se výstupní klauzule zvýší z 25 na 40 milionů eur.

Z toho vypadá deset procent ještě lépe. Druhá strana na tento krok ovšem nepřistoupila. Jednadvacetiletý hráč a Paska věděli, že by se tím připravili o zajímavé možnosti, patrně by se smrsknul i okruh zájemců.

A že je teď pořádně velký.

„Upřímně říkám, že vedle Juventusu jsou mezi zájemci také AS Řím, Inter Milán, Neapol, AC Milán a další zahraniční týmy, na které si teď ani nevzpomenu,“ prozradil šéf Sampdorie Massimo Ferrero. Těmi zahraničními kluby mají být například Liverpool či Dortmund, o čemž včera informovala britská a německá média. Perspektivní věk a třináct gólů na kontě zkrátka táhnou.

Italské zdroje se však shodují, že v "pole position" je Juventus, který momentálně Schick preferuje. Brzy dojde k další schůzce, na níž se mají doladit poslední detaily, a už příští týden by se transfer mohl dotáhnout k úspěšnému konci. Ale znáte to. Co není podepsáno, jako by nebylo. A oficiálně zatím ani jedna strana situaci nekomentuje.

Shrňme si ale základní fakta kolem Schickova chystaného přestupu:

Juventus aktivoval výstupní klauzuli a Sampdorii hodlá zaplatit 25 milionu eur.

Schickovi chce nabídnout smlouvu na 5 let.

Díky ní český útočník údajně vydělá 2 miliony eur za jednu sezonu. V součtu celého kontraktu to dělá v přepočtu solidních 264 milionů korun.

Kluby se však domlouvají na variantě, a ta nyní vypadá nejpravděpodobněji, že talentovaný forvard bude v příští sezoně pokračovat v Sampdorii v rámci hostování. Objevují se ale i takové hlasy, že samotný Schick by preferoval přesun do Turína už tohle léto.

Další zájemce Neapol nabídl 19 milionů eur, což bylo odmítnuto. Stejně tak nepochodil ani AC Milán, který chtěl menší sumu dorovnat hráčskou kompenzací v podobě Gianluky Lapaduly.

Zato Borussia Dortmund je podle listu Bild ochotna zaplatit celou klauzuli, tedy 25 milionů eur, a ještě nabízí možnost okamžitého přestupu bez hostování. To ale zase odmítá Sampdoria. V Německu se každopádně spekuluje, že by Schick měl nahradit Pierra-Emericka Aubameyanga, rozhodne-li se ho BVB prodat.

