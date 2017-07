Hon na Schicka pokračuje! Juventus nevyšel, upíše se slavnému Interu?

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem (Schick v klubu neprošel zdravotní prohlídkou, údajně kvůli nesrovnalostem ve vyšetření srdce) chtěl Juventus získat Schicka jen na hostování s opcí, na což nechtěl majitel Sampdorie Massimo Ferrero přistoupit. Tím celý obchod skončil.

Okamžitě po oficiálním resumé obou klubů o ukončení jednání projevily o střelce jedenácti branek v Serii A zájem další věhlasná mužstva. Terén měl sondovat francouzský gigant Paris Saint Germaine, z Anglie Everton a Tottenham, na Apeninském poloostrově třeba AS Řím. Ale nejaktivněji si podle zdrojů deníku Sport počíná Inter Milán, sedmý celek uplynulé sezony, který o Schicka intenzivně sleduje už od loňského prosince.

Deník Sport ve čtvrtek kontaktoval hráčova manažera Pavla Pasku, který od úterý pobývá v Itálii. „Dnes mám ohledně Patrikovy budoucnosti několik jednání,“ potvrdil s tím, že nemůže být konkrétní.

Inter by měl mít pro Patrika Schicka připravený i finančně zajímavější kontrakt, než mu nabízel Juventus. Je však otázkou, jak by fotbalista prošel u zdravotních testů, které by musel v Miláně znovu absolvovat. Tedy, zda by nový zájemce byl ochotný tolerovat srdeční problém.

