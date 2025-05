Fotbalové volby ONLINE: Trunda novým předsedou, zvolení byli i Pešír a Grygera

Kandidátské projevy na místopředsedy FAČR. Jako první vystupuje Zdeněk Grygera, jeden z kandidátů na místopředsedu za Moravu: „Jsem bývalý profesionální fotbalista co působil na domácí půdě i v zahraničí, reprezentoval jsem Česko, to byla pro mě vždycky čest. Jsem deset let jako funkcionář ve Zlínu. Nabízím delegátům, že budu žít a pracovat pro Moravu, spojovat okresy i kraje, přinesu zkušenosti ze světa i z tuzemské praxe, účastním se jednání řídících komisí, podpořím regionální střediska.“