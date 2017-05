Třesk v Dortmundu! Klub odvolal úspěšného trenéra Tuchela

V zákulisí německého fotbalu se o tom špitalo delší dobu. Spory mezi vedením Borussie Dortmund a trenérem Thomasem Tuchelem vyústily v odvolání mladého kouče. Došlo k tomu krátce poté, co tým po pěti letech vyhrál trofej, když v sobotním finále domácího poháru porazil 2:1 Frankfurt. S informací přišel německý deník Bild a trenér ji potvrdil na sociálních sítích.

"Byly to dva nádherné, vzrušující roky. Je škoda, že to nemůže pokračovat. Děkuji fanouškům, zaměstnancům klubu a všem, co nás podporovali," napsal Tuchel na Twitteru.

Podle německých médií jsou důvodem spory mezi vedením a mladým koučem, které se promítaly i do hráčské kabiny. Po sobotní výhře v poháru s Frankfurtem (2:1) se například proti trenérovi ohradil kapitán Marcel Schmelzer. Veřejně se zastal záložníka Nuri Sahina, kterého trenér nezařadil do nominace na utkání.

Tuchel usedl na lavičku Dortmundu po Jürgenu Kloppovi v létě 2015, kdy populární kouč zamířil do Liverpoolu. Kloppův nástupce pokračoval ve fotbale, kterým Dortmund sbírá úspěchy a letos s týmem po pěti letech oslavil trofej.

Ani to ale nestačilo, aby ve funkci vydržel - v úterý okolo poledne se podle informací Bildu rozhodlo vedení klubu svého kouče odvolat.

Za předčasné ukončení spolupráce bude muset Dortmund vyplatit Tuchelovi 2,9 milionu eur (78 milionů korun), o jeho nástupci se jedná. Mluví se o Peteru Stögerovi (51) z Kolína nad Rýnem, hlavním adeptem je Lucien Favre (59) z Nice.