V Německu řeší Pavlenku, začne jako jednička. Věřím si, hlásí z Brém

Kolem jeho přestupu ze Slavie do Werderu Brémy bylo haló. Sotva se pro brankáře Jiřího Pavlenku zdárně vyřešil, už se v Německu začaly kolem něj objevovat pochybnosti. „Nevnímám to,“ říká Pavlenka v rozhovoru pro Sport. Bude chtít dokázat, že tradiční klub udělal dobře, když ho angažoval. Příležitost dostane hned v sobotu v těžké premiéře v Hoffenheimu.

Start bundesligy a tím i vaše premiéra v ní se blíží. Na co se nejvíc těšíte?

„Nejvíc asi na atmosféru, která bude panovat při zápasech. Bude výjimečná. A pak na celou soutěž. Zápasy, které absolvujeme, to je úplně něco jiného než v české lize.“

Můžete se jako brankář těšit i na to, že se proti vám postaví útočná esa jako třeba Robert Lewandowski z Bayernu či Pierre-Emerick Aubameyang z Dortmundu?

„Samozřejmě. Člověk je sledoval v televizi, teď bude stát proti nim a bude při tom.“

Ostatně proti Bayernu se postavíte hned ve druhém kole, v tom prvním jedete do Hoffenheimu, který hraje předkolo Ligy mistrů. Ostrý start, že?

„Uvidíme, jak jsme na něj nachystaní. Věřím, že z těch dvou zápasů nějaké body urveme, i když víme, že nás nic jednoduchého nečeká.“

Jste v Německu pár týdnů. Už na vás dýchlo tamější fotbalové prostředí?

„Už ano. Jsem tu přes měsíc a je vidět, že Německo fotbalem opravdu žije. Vidím to tady v Brémách, kdy na tréninky chodí spousty fanoušků. Celé město je zahaleno do barev klubu, na každém rohu je billboard nebo něco jiného k Werderu. Město tím opravdu žije. Na sezonu se hodně těším.“

Už jste plně aklimatizován?

„Člověku vždycky trochu trvá, než si zvykne na nové prostředí, navíc německy ještě nemluvím, o to byl začátek těžší. Ale už se cítím dobře. Navíc už ani nejsem na hotelu, zabydluju se a poznávám trochu město. Cítím se určitě lépe než před měsícem, když jsem sem přišel.“

Řadu hráčů, kteří přijdou do bundesligy či jiné velké evropské soutěže, vždy trochu překvapí tempo a intenzita tréninků. Praštilo to do očí i vás?

„Všeobecně si tady nikdo nedovolí nic vypustit, jede se pořád na maximum. Celkově je tu přístup ke všemu na jiné úrovni než momentálně v české lize. I ta se posouvá dopředu, ale na úrovni německé není.“

V čem je největší rozdíl?

„Určitě v zázemí. Například jsme teď hráli pohár proti třetiligovému týmu, který má lepší stadion než u nás většina prvoligových týmů. Samozřejmě, vše souvisí s financemi. Pak fanoušci. Tady chodí i na přáteláky hodně diváků, hráli jsme třeba přípravný turnaj v Mönchengladbachu a přišlo pětačtyřicet tisíc lidí, to je něco neskutečného. Další věcí je marketing. Co vše musí člověk natočit pro sponzory, to je taky úplně něco jiného.“

Jiný než v Česku bude i tlak a očekávání. To už jste také poznal?

„To asi teprve pocítím, sezona ještě nezačala. Ale tím, jak Německo fotbalem žije, noviny jsou z velké části o fotbale. Tlak tu bude samozřejmě větší než v české lize.“

A nepocítil jste to už aspoň trochu? Německá média vás už nejednou řešila.

„Ne, to zatím ne, protože noviny moc nečtu, takže nevím, co se tu píše. Tohle vůbec neřeším.“

Přesto se k vám nic nedostalo? Vaše pozice se v médiích už párkrát přetřásala, někdo má u vás pochybnosti, například se v tomto duchu vyjádřil někdejší gólman Brém Tim Wiese.

„Ne, nevnímám to. Pro mě je důležité, co mi řekne trenér. Okolní věci neřeším.“

Pomáhá vám, že vaše pozice je nyní jednoznačně daná? Že do sezony vstupujete jako jasná brankářská jednička.

„Samozřejmě to potěší. Vím, že se mnou klub počítá. Na druhou stranu se tím člověk dostane pod tlak, protože očekávání jsou vysoká a musí je potvrdit. Teď je na mně, abych to v sezoně potvrzoval a dokázal klubu, že neudělal chybu, když mě angažoval.“

Snaží se vás trenéři v klubu připravit na soutěž i mentálně?

„S trenérem brankářů (Christian Vander – pozn. aut.) stejně jako v každém jiném klubu probírám veškeré věci, individuální tréninky a vše ostatní. Cítím podporu, takže to je dobré.“

Sezonu už jste začali, o víkendu jste zvítězili v prvním kole Německého poháru na půdě třetiligového Würzburgu relativně hladce 3:0. Pomohlo vám to posílit sebevědomí? Navíc Brémám se v posledních sezonách v domácím poháru příliš nedařilo.

„To jsem už slyšel, vypadly za posledních pět let třikrát hned v prvním kole. My jsme ten zápas chtěli zvládnout, určitě to před sezonou pomůže mně i celému týmu. I když 3:0 vypadá hladce, jednoduché to nebylo, protože do 50. minuty byl stav 0:0. Tým z nižší soutěže cítí šanci, pořád se snaží udělat velký výsledek a porazit tým z první ligy. Úplně se vyhecují, je to tak všude.“

Jak moc vám pomáhá v kabině Brém přítomnost dvou českých spoluhráčů, brankáře Jaroslava Drobného a obránce Theodora Gebre Selassieho?

„Drobas i Theo mi pomáhají. Oba dva mluví plynně německy, když něco řeším a potřebuju jejich pomoc, přeloží mi to. Se vším, s čím potřebuji, mi pomohou nebo poradí. Vždycky mi vyjdou vstříc. To je super.“

Zní v kabině Werderu také hodně čeština?

„Jo, zní (úsměv). Už i ostatní kluci používají české výrazy.“

Co vy a němčina. Jak pokračujete ve studiu?

„Učím se. Když mám čas doma, tak na to sednu, i když teď toho bylo celkově dost, klubové povinnosti a navíc stěhování. Pak mám i učitele a za sebou pár lekcí.“

Jak komunikujete na hřišti?

„Základní pokyny říct v němčině dokážu, ale přeci jen v zápasech používám víc angličtinu, protože nechci míchat jazyky. Prakticky všichni angličtině rozumí, to je bez problémů.“