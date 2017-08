Bayern v lijáku táhly posily. Při penaltě se ukázalo, jak funguje video

Hned čtyři noví hráči zamířili během letní přestávky do Bayernu Mnichov - a minimálně po úvodním kole bundesligy si kvůli posledním nákupům může trenér Carlo Ancelotti mnout ruce. Do hry zasáhly tři ze čtyř nových tváří a všechny se podepsaly pod konečné vítězství nad Leverkusenem 3:1.

Stoper Niklas Süle, defenzivní univerzál Sebastian Rudy, středopolař Corentin Tolisso a ofenzivní šikula James Rodríguez - to jsou jména fotbalistů, kteří v létě nově oblékli červený dres Bayernu. Největší pozornosti se pochopitelně těšil příchod Jamese - kolumbijský talent, jenž se v nabitém kádru Realu Madrid nedokázal prosadit, zamířil do Bavorska na dvouleté hostování.

Nejlepší střelec světového šampionátu v Brazílii v roce 2014 se ale na hřiště nedostal - zraněný stehenní sval Jamese nepustil ani mezi náhradníky. Tři další posily se však proti Leverkusenu objevily v základní sestavě a výraznou měrou se podílely na výhře Bayernu nad Bayerem 3:1.

Süle a Rudy do bavorského velkoklubu zamířili z Hoffenheimu - a že jsou na vzájemnou spolupráci zvyklí, ukázala už devátá minuta. To Rudy z přímého kopu parádně poslal míč do vápna a vysoký stoper přesně mířenou hlavičkou postavil Allianz Arenu na nohy.

Na další branku se v Mnichově nečekalo dlouho - už v 18. minutě se ve skrumáži před Lenovou brankou nejlépe zorientoval Tolisso a i druhý gól tak nesl podpis nového hráče Bayernu. Francouzský středopolař přestoupil do týmu německého mistra za více než 40 milionů eur - a že si tak vysokou cenovku zaslouží, ukázal Tolisso i v další situaci, kdy parádní střelou rozezvonil tyčku branky hostí.

Úvodní střetnutí nového bundesligového ročníku nabídlo i další zajímavé situace - kvůli vydatnému dešti se hráči obou mužstev na hřiště vrátili se zhruba patnáctiminutovým zpožděním.

Druhý poločas pak přinesl penaltový zákrok na Roberta Lewandowského, jenž musel přezkoumávat videorozhodčí. Fanoušci pak v praxi viděli, jak rychle nový způsob posuzovaní sporných zákroků funguje.

Sudí gestem do vzduchu nakreslil televizi a ukázal na penaltový puntík. K exekuci se postavil faulovaný polský střelec a třetím gólem domácích rozhodl o výhře 3:1. Jízda Bayernu Mnichov za obhajobou začala úspěšně.

„Situace před penaltou byla ukázkovým příkladem, jak nám rozhodčím video může pomoci,“ prohlásil hlavní sudí pátečního utkání Tobias Stieler.

„Toho, že byl Lewandowski držen, jsem si všimnul jen koutkem oka, protože se to stalo trochu mimo hlavní dění hry. Měl jsem pocit, že to byl faul, ale nebyl jsem si stoprocentně jistý, abych penaltu nařídil. Asistent u videa však můj dojem po zhlédnutí opakovaných záběru rychle potvrdil. Celá situace byla díky spolupráci s videotechnikou rychle a správně vyřešena, všichni pak toto rozhodnutí akceptovali,“ popsal Stieler.

Plynulost hry zkoumáním inkriminovaného momentu na videu neutrpěla. Od zákroku do nařízení pokutového kopu uběhlo 36 vteřin.