Droppa: Druhá liga v Turecku? Vítal mě starosta, lidé mi projevují úctu

Byl hodně propíraný. Za svoje vyjádření ze začátku ledna dostával Lukáš Droppa čočku. Vypadal nafoukaně, že by nešel hrát o záchranu, jenom o poháry nebo o tituly, nebo za hodně peněz. Že být o tři roky mladší, půjde do bundesligy. „Bylo to hodně nešťastné, jsem si toho vědom,“ mrzí čerstvou posilu Bandirmasporu.

V podstatě to vypadá, že cokoliv jste tehdy na začátku ledna řekl, jste tímhle krokem jako by shodil...

„Asi jsme se tehdy špatně pochopili. Samotnému mi to pak nedávalo moc smysl, když jsem to četl. Já jsem tam přece ani neřekl, že bych nikdy nešel do Turecka. Vypadal jsem jako blbec, který si myslí, že půjde do Realu Madrid. Bylo to nešťastné.“

Nicméně jdete hrát o záchranu, to je fakt.

„Je pravda, že tímhle dělám trochu krok zpátky, uvědomuju si to. Všechno tohle se kolem mě ale točí hlavně proto, že jsem na podzim začal reprezentovat. Nikdo by se asi nepozastavil nad tím, že jde do druhé turecké ligy hráč, který není v reprezentaci. Ale vím, že tu chytal třeba David Bičík a rozhodně to v žádném případě není špatná soutěž. Vím, že to nebude procházka rozkvetlou zahradou. Když se podíváte na tabulku, stačí nějaká série a jste v polovině. Je to hodně nahuštěné a o sestupu se tu vůbec nemluví. Ani já o tom takhle neuvažuju.“

Takže Turecko akceptujete takové, jaké je.

„Já nikdy neřekl, že bych sem nešel. Celé to bylo tak, že když se ozval manažer a lákal mě to Turecka, řekl jsem, že se bojím kvůli těm událostem, atentátům. Ale kdyby se jednalo o oblasti podobné Antalyi a Alanii, tak není problém. A to Bandirma splňuje.“

Určitě velké téma u vás jsou peníze. Věříte, že to tady bude jiné?

„Já vím, že kluby v Turecku občas mívají problémy. Když jsem dostal tuhle nabídku, zlanařil jsem jednoho kamaráda, který má blízko k jednomu hráči z mužstva, aby se zeptal. Říkal, že nic takového v klubu není, že v tomhle období chodí peníze každý měsíc včas. Ujistilo mě o tom pak i několik dalších lidí v klubu. Radil jsem se o tom s hodně lidmi, aby přestup dával hlavu a patu a musím říct, že zatím je všechno hodně pozitivní. Vím, že to je jenom začátek a budu radši, když to podobně budu hodnotit třeba až po půl roce, ale strašně mě potěšilo už jen jednání s vedením, s tím, jak mě přijali.“

Jak?

„O čemkoliv, o čem jsme se s vedením bavili, všechno pak hodili na papír. Nejdřív se podepisovala budoucí smlouva, pak klasická. Dokonce mě přišel přivítat starosta města a fanoušci. Lidi se se mnou fotografovali, prý to bylo gesto toho, že vám projevují úctu. Bylo to opravdu hodně pozitivní. Kluci z týmu říkali, že když budu hrát dobře a budeme mít výsledky, že pro vás každý okolo klubu udělá skoro cokoliv.“

