Silná Žilina? Slovenský mistr je v lize poslední. Tohle tým nezná, trápí Gulu

Kdo je Adrián Gula? Na Slovensku se 42letý trenér vyšvihl svojí prací v Trenčíně, který dovedl do první ligy. Následně se přesunul do Žiliny, kde dokázal složit mužstvo, které dominovalo slovenské lize. Je o něm známo, že obdivuje trenérské persony Pepa Guardiolu, Jürgena Kloppa či Arséna Wengera. Podle toho také jeho náplň tréninků vypadá. V kabině motivuje hráče speciální nakreslenou pyramidou, na které jsou vytyčené cíle, kterých by hráči měli chtít dosáhnout. Snaží se být trendy a jít s dobou. Často využívá moderní technologie. Hráčům rozesílá podrobná data skrz iPady. Daří se mu i zapracovávat mladé hráče. Hned několik jich patří do slovenské reprezentace do 21 let.