Za Ronalda dáme OSM miliard. Šílená nabídka z Číny ale nemá šanci

Ronalda do Číny nezláká ani královský plat, který mu v Číně nabízejí. Ročně mu slibují dvě miliardy a necelých 700 milionů korun. Obyčejný smrtelník by se rozklepal jako osika, ovšem portugalská hvězda, to je jiný kalibr. Proč by se stěhoval z Realu Madrid, kde má smlouvu až do června roku 2021.

„Čínský trh je nový. Kluby si mohou koupit hodně hráčů, ale získat Ronalda je nemožné,“ řekl Mendes. „Cristiano je nejlepší hráč na světě, prostě nejlepší ze všech. Je normální, že dostane nějakou nabídku,“ poznamenal hráčův agent.

Pokud by se obchod zrealizoval, stanovil by nový rekord ohledně částky, kterou by klub za hráče zaplatil. Dosud je v čele Paul Pogba, jenž v létě odešel z Juventusu do Manchesteru United. Teď by byl ve hře takřka trojnásobek částky, co tehdy vyplatili „rudí ďáblové“.



„Z Číny přišla nabídka 257 milionů liber. Ale peníze nejsou všechno. Real, to je Ronaldův život,“ řekl Mendes pro Sky Italia. Zpráva o zájmu z Číny o Ronalda se objevila jen chvíli poté, co klub ze Šanghaje získal za zhruba dvě a čtvrt miliardy korun bývalého útočníka Manchesteru City Carlose Téveze. Ten nyní působil v argentinském klubu Boca Juniors.