Ronaldo zachránil Real nahrávkami a při vystřídání nadával: Proč já?

V utkání 28. kola španělské La Ligy mohli diváci vidět tak trochu jiného Ronalda, který místo branek rozdával gólové asistence. San Mamés, to je místo, kde se Portugalec necítí zrovna nejlépe. Domácí stadion Atletika Bilbaa je totiž jedním z mála, kde se portugalská megastar v rámci La Ligy ještě neprosadila.

V úvodních 30 minutách utkání byl však Ronaldo hned dvakrát velmi blízko k přesnému zásahu. V prvním případě se mu to dokonce povedlo. Po krásném průniku obránce Daniho Carvajala uklidil míč do prázdné brány, ale podle rozhodčích stál v ofsajdu a branka nemohla platit.

V druhém případě, to když běžela 29. minuta utkání, dostal krásný pas za obranu od Luky Modriče a měl otevřený prostor k bráně domácích. Ronaldo možná trochu překvapil, když si všiml lépe postaveného Benzemy, naservíroval mu přesný pas a francouzský útočník s přehledem poslal hosty do vedení.

Velkou zásluhu měl nejlepší střelec historie Realu i na druhém gólu, díky kterému královský klub ukořištil velmi důležité tři body v boji o titul. Ronaldo si na přední tyči naskočil na prudký centr Toniho Kroose, hlavou prodloužil před bránu, kde číhal osamocený Casemiro. Pro brazilského bořiče bylo už snadné v 69. minutě utkání uklidit míč do odkryté brány.

O deset minut později, zřejmě v rámci posílení středové řady, došlo k překvapivému střídání. Trenér Zinedine Zidane stáhl ze hry svou největší hvězdu a místo Ronalda se na hřiště dostal Isco. Zprvu to vypadalo, že se portugalská hvězda s rozhodnutím trenéra smířila a na tváři se donutila k úsměvu.

Nejspíš šlo o ironii. Podle španělského deníku AS měl Ronaldo po podání ruky se Zidanem utrousit směrem ke svým spoluhráčů na střídačce tyto slova: „Proč já? Do pr*ele.“ Nebylo to poprvé, co jeden z nejlepších fotbalistů historie jen těžko kousal stažení ze hřiště. V minulé sezoně zazlíval Zidanovi stažení na hřišti Las Palmas a po utkání se s trenérem měl dokonce pohádat.

I kvůli předčasnému odchodu ze hřiště si bude muset Ronaldo počkat na první gól na stadionu Bilbaa. Těšit ho může fakt, že díky jeho velkému přispění zvládl Real důležité utkání a v honbě za titulem si minimálně do nedělního večera stojí o 5 bodů lépe než největší konkurent Barcelona.