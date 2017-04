Isco Disco! Mistr kliček spasil Real a vzkázal Barceloně: K vám nejdu

Tohle byl výkon na jedničku s hvězdičkou. Hodnocení 10 z 10. Prostě nejlepší možný. Záložník Realu Madrid Isco uhranul v souboji proti Gijónu fotbalový svět. Španělský klenot předvedl v zápase neuvěřitelné množství povedených kliček, z obránců dělal diváky jeho úžasného divadla. A navrch dal dva krásné góly. Tím druhým v poslední minutě vystřelil Realu výhru 3:2. Není divu, že se hned nabízela otázka, zda v Realu zůstane, i když nehraje tolik, kolik by si přál.

Sporting Gijón je sice v sestupovém pásmu, ale Realu Madrid se na domácí půdě vůbec nezalekl. Hostující trenér Zinedine Zidane se navíc rozhodl šetřit několik hvězd v čele s Cristianem Ronaldem. Jejich úlohu měl ale přebrat někdo jiný...

Záložník Isco tentokrát nechyběl v základní sestavě. A brzy začal ukazovat, proč by si zasloužil více minut na hřišti, než kolik v sezoně dostává. Když má totiž Zidane k dispozici všechny hráče, mladý Španěl většinou zůstává na lavičce.

Už v 10. minutě nadchl Isco fanoušky drzou kličkou, kterou se zbavil rovnou dvou protihráčů. O sedm minut později, když Real nečekaně prohrával 0:1, se vydal rovnou do pokutového území soupeře. Klička, klička a parádní střela do šibenice. Vyrovnáno.

Gijón - Real Madrid: Pojď sem, kam jdeš! Isco parádní kličkou vymotal dva bránící hráče

Gijón - Real Madrid: Akce snů! Isco se ve vápně prokličkoval a luxusně vyrovnal na 1:1

To ale nebylo zdalek všechno, Isco ještě určitě neměl hotovo. Protihráči si byli jeho kvalit ale dobře vědomi. Proto když chvíli po poločasové přestávce opět začal kouzlit a obešel několik domácích hráčů, přišel ostrý faul. „Už toho máme dost,“ jako by říkal.

Gijón - Real Madrid: Další Iscova kouzla! Jeho kličky už domácí nevydrželi a přišel ostrý faul

Jenže Isco si pokoj nedal. Tohle byl jeho zápas. Což se ale nedalo říct o celém Realu, protože domácí Gijón šel opět do vedení. Hosté sice celkem rychle srovnali zásluhou Álvara Moraty, pak ale přišlo velké trápení.

Španělský záložník byl na hřišti nejvýraznější a nejčastěji se pokoušel něco vymýšlet. V 72. minutě se pustil do další velké kličkované, několikrát míč zasekl, ale střelu nakonec trochu prováhal. Přesto zakončoval nebezpečně Marcelo jen těsně vedle.

Gijón - Real Madrid: Isco je neuvěřitelný. Jeho famózní průnik zakončil Marcelo těsně vedle

Už to ale vypadalo, že Real nečekaně ztratí. To by bylo v závodě o titul velmi nepříjemné. Ovšem „bílý balet“ měl tentokrát ve svém středu neuvěřitelně hrajícího Isca. Ten si v 90. minutě řekl o míč, zpracoval si ho před vápnem, vypálil a strhl vítězství na stranu hostů.

Gijón - Real Madrid: Výkon snů! Úžasný Isco vypálil míč přesně k tyči a strhl vedení na stranu hostů

Trenér Zinedine Zidane se jen usmíval, na víc se po heroické otočce ani nezmohl. „Hrál fantasticky. Zařídil nám svým gólem tři body. Jsem za něj šťastný. Ale nebyl to jeho první vynikající výkon,“ chválil Isca legendární Francouz.

Možná ještě větší radost mu Isco udělal po zápase. To když se ho novináři zeptali na možnost jeho odchodu. Kromě jiného se totiž spekulovalo o tom, že by po konci smlouvy (léto 2018) mohl zamířit do rivalské Barcelony.

„Neexistuje větší klub než Real Madrid. Chci zůstat,“ vzkázal ale všem včetně Barcelony jednoznačně Isco. „Jsou lidé, kteří moc mluví. Já chci mluvit na hřišti. Vždy jsem chtěl pokračovat v Realu a na tom se nic nezmění,“ dodal.

Barcelona a řada dalších zájemců včetně velkoklubů z Anglie tak má evidentně smůlu. A pokud takhle bude Isco pokračovat, musí se začít hodně bát také další soupeři Realu...