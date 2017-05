Šílené góly! Nacho pálil, když Sevilla nehrála. Ronaldo vymetl šibenici

Vyhráli 4:1, ale zadarmo nic nedostali! Fotbalisté Realu si museli tři body proti Seville pořádně vydřít. A pomohly jim k tomu zajímavé góly. Ten první rozvířil velké emoce v hráčích Sevilly, kteří si hodně stěžovali u hlavního sudího. Třetí zase rozproudil krev v žilách domácím fanouškům, protože hvězdný Cristiano Ronaldo se trefil naprosto luxusně. I poslední trefa stála za to, tentokrát v podání Toniho Kroose.

Nacho využil situace

Velmi zajímavý a zároveň sporný moment zápasu nastal už v 10. minutě. Po jasném faulu dostal Real výhodu přímého kopu. Ve chvíli, kdy hráči Sevilly diskutovali a nesoustředili se na hru, se do míče naprosto nečekaně opřel obránce Nacho a poslal ho do sítě.

Hosté doufali, že rozhodčí gól neuzná. Vždyť hráči nehráli a brankář nechytal! Jenže sudí ukázal na půlku. Před rozehráním přímého kopu si totiž neukazoval na píšťalku a tudíž mohl obránce Realu rozehrát. 1:0.

720p 480p 360p 240p REKLAMA

Ronaldův supergól

Několik minut po Nachovi se trefil také již mnohem tradičnější střelec Cristiano Ronaldo. Portugalec měl ale snadnou práci, míč dorazil do prázdné branky. Sevilla se ale nevzdala. Na začátku druhé půle snížila na 1:2 a bylo to drama.

To ukončil až znovu Ronaldo. A tentokrát střílel z velmi těžké pozice. Útočník Realu se ale do míče opřel parádně levačkou a vymetl luxusně šibenici. Není divu, že on, jeho spoluhráči, trenér Zidane a konečně i zaplněný stadion vybouchli nadšením.

720p 480p 360p 240p REKLAMA

Parádní akce v závěru

Real si tak mohl závěr utkání užívat. A činil tak naplno. Po nádherné akci zvýšil na konečných 4:1 hezkou střelou šajtlí k tyči domácí záložník Toni Kroos. To už panovala na Santiago Bernabéu totální euforie.

720p 480p 360p 240p REKLAMA

A borci v bílých dresech si to vychutnávali. Každou jejich přesnou přihrávku doprovázel nadšený aplaus fanoušků. A to především při úžasné akci, při které se Real dostal od gólmana Navase přihrávkami na jeden až dva doteky do velké šance.

I když ji Marco Asensio neproměnil, domácí fanoušci museli být spokojení. Real porazil nepříjemnou Sevillu 4:1 a má nadále titul ve svých rukou.

720p 480p 360p 240p REKLAMA