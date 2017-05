Slzy místo oslav. Střelec Realu zpátky do Itálie? AC nabízí 1,5 miliardy

Na konci zápasu jej strhla vlna euforie a slavil společně s ostatními. Když se však fotbalisté Realu vrátili z Málagy zpátky do Madridu, aby si užili ligový triumf na náměstí Cibeles, na útočníka Álvara Moratu vše dolehlo. Nebyl v centru dění a televizní kamery jej přistihly, jak stranou slzí. Ačkoliv byl s klubem, kde vyrostl, mimořádně úspěšný, návrat do rodné vlasti nevyšel dle jeho představ. I proto se spekuluje o tom, že Real znovu opustí.

Historie se opakuje. V létě 2014 opouštěl Álvaro Morata španělský velkoklub a zamířil do italského Juventusu, kde měl dostat více příležitostí. Dozrál, střílel důležité branky a funkcionářům v Madridu po dvou letech došlo, že by se jim mladý odchovanec hodil do týmu.

Po návratu do Realu se očekávalo, že bude Morata bojovat s francouzským spoluhráčem Karimem Benzemou o post jedničky na hrotu. To se však nestalo. Trenér Zinédine Zidane po většinu sezony sázel na svého krajana a důležité ligové zápasy, nebo v Champions League hrával Benzema. Na Moratu často zbyla úloha žolíka či méně zajímavé duely, kdy hlavní hvězdy odpočívaly.

To se 24letému střelci nelíbilo. Především díky jeho zajímavé produktivitě. Posuďte sami: V 41 zápasech odehrál 1 791 minut a vstřelil 18 branek. Jeho hlavní konkurent Karim Benzema v 47 zápasech (3 146 minut) má jen o jeden zásah víc.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Granada - Real: Danilo vlétl do vápna a vybídl Moratu, který s pomocí břevna skóroval - 0:3 • VIDEO La Liga

Jak však před pár dny bývalý kouč Realu a současný Bayernu Mnichov Carlo Ancelotti vysvětlil, Zidane neřešil základní sestavu pouze na základě čísel, ale důležitá pro něj byla především vzájemná spolupráce s Cristianem Ronaldem. V té měl jednoznačně navrch Francouz. „Díky svému stylu dokázal z Ronalda vyždímat to nejlepší,“ glosoval Ancelotti, který na Benzemu rovněž sázel a dovedl Real v roce 2014 k triumfu v Lize mistrů.

720p 480p 360p 240p REKLAMA La Coruňa - Real Madrid: To je start! Střelec Morata propálil brankáře a hosté vedou 1:0 • VIDEO La Liga

Morata však úlohu záložního střelce nese nelibě. Ačkoliv v několika rozhovorech uvedl, že je v Realu šťastný a nehodlá jej opouštět, pokaždé zaznělo, že by samozřejmě rád hrál víc.

Spekulace o jeho odchodu ještě více zesílily po nedělních nočních oslavách v centru Madridu. Zatímco Ronaldo a spol. křepčili s fanoušky, Morata stál opodál a pár spoluhráčů ho dokonce přišlo objímat a utěšovat.

Shodou okolností se pár dní na to objevila ve španělském deníku Marca informace o tom, že AC Milán nabízí Realu 60 milionů eur (1,5 miliardy korun). To je 3x tolik více, než za kolik šel Morata do Juventusu a dvojnásobek částky, za kterou jej Real vykupoval zpátky.

Dá se tak očekávat velmi rušné léto ve španělské metropoli. Real bude moct poprvé od zákazu přestupů organizací FIFA nakupovat nové hráče a naopak, zájem o několik jeho nevyužitých náhradníků (Morata, James, Danilo, Pepe) bude rovněž.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Málaga - Real Madrid: Hotovo, Real vyhrál a slaví titul po pěti letech! • VIDEO La Liga