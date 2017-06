Šéf Realu promluvil o Ronaldovi. Za jakých podmínek ho pustí do United?

Ta aféra přišla jako blesk z čistého nebe. Hvězdný Cristiano Ronaldo údajně dluží Španělsku na daních miliony eur. Vážné obvinění Portugalce naštvalo. „Je to hodný kluk a teď se z něj dělá kriminálník,“ uvědomoval si prezident Realu Florentino Pérez.

Právě proto chce podle portugalských i španělských médií Ronaldo ze Španělska pryč. „Za Real už hrát nebudu,“ řekl podle deníku Marca na tréninku Portugalska svým spoluhráčům. A údajně už to dal vědět i svému agentovi Jorge Mendésovi.

Kam by Ronaldo mohl zamířit? Nejčastěji se mluví o jeho milovaném Manchesteru United, do hry by rádo vstoupilo také bohaté PSG. Jenže Real o svou hvězdu, která mu v závěru sezony vystřílela titul i Ligu mistrů, nechce v žádném případě přijít.

„Od finále Ligy mistrů jsem s ním nemluvil, popovídáme si po jeho návratu z Poháru FIFA. Má tu ale platnou smlouvu a je tedy hráčem Realu,“ sdělil nicméně jasně Pérez. Ronaldo je nejlépe placeným hráčem týmu, kontrakt má až do roku 2021.

Přesto šéf madridského klubu nastínil jednu možnost, jak by mohli zájemci Ronalda získat. „Ve smlouvě má klauzuli 880 milionů eur (22,8 miliardy korun),“ oznámil Pérez. „Pokud ji ale nikdo nezaplatí, nikam neodejde,“ dodal v zápětí.

„Myslím, že Ronaldo není naštvaný na nás, ale na celkovou situaci,“ zakončil prezident Realu Madrid.

