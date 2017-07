Neymar chce od PSG garance, táta je s týmem. Odchod pochopím, řekl Piqué

V první chvíli se to zdálo jako bláznivá spekulace. Že by Neymar odešel z Barcelony? To přece nepřipadá v úvahu. Jenže postupně vše začalo dostávat reálné obzory. Francouzské PSG je připraveno zaplatit výstupní klauzuli 222 milionů eur (5,8 miliard korun).

Hráče by navíc mohl přestup lákat z několika důvodů. Stal by se nejdražším a nejlépe placeným fotbalistou na světě, navíc by v PSG dostal na hřišti absolutní volnost. Rovněž by měl v týmu hned několik kamarádů z brazilské reprezentace.

I Neymarův spoluhráč Gerard Piqué nakonec přiznal, že Brazilci rozumí. „Moje přání je, aby zůstal. Nicméně bych pochopil, pokud by chtěl odejít do jiného týmu, aby byl lídrem. V Barceloně hraje s tím nejlepším, Lionelem Messim,“ řekl obránce.

Fanoušci Barcelony tak jsou zase jako na trní. Piquého tweet o tom, že Neymar zůstává, je uklidnil jen na chvíli. „Šlo o mé přání,“ upřesnil lídr katalánského týmu. Bude vyplněno?

Podle informací španělských médií je Neymar přestupu do PSG nakloněn. Má ale jednu zcela zásadní podmínku. Brazilec chce od francouzského klubu garance, že i přes vysokou částku za přestup dokáže splnit pravidlo finanční fair play.

Z nařízení od UEFA si totiž musí každý klub své výdaje hlídat, aby nepřesahovaly příjmy. Pokud by PSG kvůli nákladnému přestupu pravidlo porušilo, mohlo by být tvrdě potrestáno. A stejně tak hráč, který by například nemohl hrát evropské poháry.

Jednání každopádně pokračují. To dokazuje i přítomnost Neymarova otce, který s Barcelonou cestuje na turné v USA. Dokonce nechybí v týmovém letadle či autobusu. Otázkou je, jakou cestu se svým synem zvolí.