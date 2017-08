Jak utratit balík za Neymara? Barca chce hvězdy rivalů i stálici La Ligy

„Ne znamená ne,“ řekl jasně trenér Liverpoolu Jürgen Klopp. Jenže mnohá zahraniční média informují o tom, že Coutinho do Barcelony chce a s klubem je předběžně dohodnutý. Je možné, že liverpoolský tým nakonec vysoké sumě podlehne, i když by to pro něj chvíli před startem Premier League byla obří rána.

Draxlerova kariéra ve Wolfsburgu povadala, v PSG se ale výrazně zlepšil. Za půl roku v pařížském klubu stihl nastřílet pět gólů a celkově patřil mezi tahouny ofenzivy. S Neymarovým příchodem by ale mohl o své místo přijít. Nejen proto by ho mohl případný zájem Barcelony hodně lákat.

Paulo Dybala (Juventus)

Ofenzivní záložník/útočník, 23 let

Cena: 110-130 milionů eur

Paulo Dybala • Foto Reuters

S Barcelonou už byl v minulosti spojován, i díky dobrým vztahům s krajanem Messim. Juventus ale spekulace o odchodu Paula Dybaly rychle odmítá, Argentince bere jako klíčovou součást budoucnosti. Ostatně třiadvacetiletý fotbalista, který může hrát v útoku i na podhrotu, už nějakou dobu prokazuje svůj velký talent a kvalitu.

Juventus dal tedy na Dybalu cedulku neprodejný a nezdá se příliš pravděpodobné, že by to Barcelona zkoušela nyní změnit. Mimo to, že by Argentinec vyšel proklatě draho, není zrovna hráčem, které teď katalánský klub nutně potřebuje. Do systému 4-3-3 se totiž příliš nehodí, na křídle ze sebe nedostane to nejlepší.